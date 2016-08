Zanesljiva pot do uspeha

Velikokrat si z namenom, da bi se spodbudili ter si zagotovili voljo, moč in energijo za spopadanje z ne ravno lahkimi nalogami, dopovedujete: »Zmorem!«

Taka motivacija res pomaga, saj zbudi vero vase, z njo pa sami sebe pripravite k pozitivnemu razmišljanju, a bo še učinkovitejša, če si jo boste v mislih ali na glas izgovorili v malce drugačni obliki.

Podobno, a ne enako

»Ljudje smo navajeni nasvete deliti drugim in jih od drugih tudi prejemati. Prav zato se naša psiha bolje odziva na spodbudo v drugi osebi ednine in ne v prvi,« je za Huffington Post povedala dr. Sanda Dolcos, strokovnjakinja na univerzi Illinois.

Iz teorije v prakso

Naslovite sebe v drugi osebi in si namesto zmorem, recite zmoreš. Tako si boste dali spodbudo, kakršne ste sicer vajeni od drugih, za katere veste, da verjamejo v vas. Prav zato bo veliko učinkovitejša.

Študija, ki je prišla do omenjenih zaključkov, je bila objavljena v publikaciji European Journal of Social Psychology in je jasno dokazala, da so bili prostovoljci, ki se sebe naslavljali v drugi osebi, mnogo pozitivneje naravnani ter uspešnejši od tistih, ki so se ogovarjali v prvi. Najboljših rezultatov pa so bili deležni sodelujoči, ki so nasvete in spodbudne besede sami sebi napisali na list papirja.

»Pisanje se kot način naslavljanja sebe že od nekdaj uporablja kot terapevtski pristop, zlasti v situacijah, ki zahtevajo veliko samonadzora. Metoda se je že večkrat izkazala kot izjemno učinkovita,« je povedala dr. Dolcosova.

Poskusite, izgubiti ne morete ničesar.