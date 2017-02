Zakaj ženske komplicirajo?

Kdor komplicira na vsakem koraku, bo obsojen na samoto, pravijo mnogi. To naj bi veljalo predvsem za ženske, ki preprostih korakov v življenju ne poznajo – le kateri moški bi lahko preživel v njihovi družbi?!



A kot kaže ameriška raziskava, je takšnih junakov precej, a seveda zgolj med resnimi vrstami. Kajti ko ženske zapletajo, nekaj naklepajo, in to je – ugotoviti, kateri moški bi se z njimi samo poigrali, kateri pa so se jim pripravljeni povsem posvetiti, se poglobiti v razmerje in razviti pristna čustva. Ti bodo dokazali, da izbranko spoštujejo in ljubijo v vseh okoliščinah, potrudili se bodo razvozlati njeno zagonetno mišljenje in to tudi ceniti.



Treba je še vedeti, da ženske to svojo sposobnost ločevanja moških na tiste, ki jih je vredno obdržati, in tiste, na katere se ne gre zanesti, uporabljajo podzavestno, to je pač v naravi nežnejšega, a očitno preudarnejšega in previdnejšega spola. Ne gre torej za igrice, gre za spoznavanje značaja moškega in ugotavljanje njegovih namer glede njunega odnosa.



Razlogi za zapletene značaje se skrivajo tudi drugod. Ne pozabimo, na vedenje lahko vplivajo vsakomesečna hormonska nihanja, ženske pa pogosto poslušajo srce namesto razuma – ki pa slej ko prej prevlada in poskrbi za preobrat oziroma zmedo. Ženske so znane tudi po tem, da rade opravljajo več nalog in igrajo več vlog obenem, kar jih seveda onemogoča pri iskanju preprostih rešitev, velikokrat se zato pretirano posvečajo malenkostim.



Pogosto ne pozabljajo neljubih dogodkov iz preteklosti, in tako kot pričakujejo veliko predanosti od partnerjev, veliko zahtevajo tudi od sebe, in čeprav ogromno vlagajo v odnos, so redko povsem zadovoljne.