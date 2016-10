Zakaj zardevamo in kako zardevanje preprečiti

Vsakomur včasih obraz preplavi izdajalska rdečica, ki je največkrat odziv telesa na zadrego. »Zardevanje je dokaj poseben pojav,« pravi Rowland Miller, psiholog in profesor na univerzi Huston. »Ko se človek sooči z določeno nevarnostjo, telo vso kri preusmeri iz kože v mišice, zato nas tedaj prevzame bledica. Prav nasprotno pa se zgodi, kadar smo v zadregi. Tedaj telo več krvi pošlje v podkožje in obraz, vrat ter zgornji del trupa zato postanejo izdajalsko rdeči.«

Zakaj se telo tako odzove?

»S tem nam hoče pomagati,« pravi Miller. »Rdečica je v bistvu koristen odziv organizma na določene dražljaje. Gre za opravičilo brez besed. Ima torej širok socialen pomen, saj drugi tiste, ki hitro zardijo, dojemajo kot iskrenejše, obzirnejše in sočutnejše,« dodaja psiholog. Zadrega, ki se kaže kot rdečica, ostalim sporoča, da se neprimernega dejanja zavedamo, ga obžalujemo in se zanj opravičujemo. »Če boste tedaj, ko vam bo po nesreči v bazen padel prijateljev telefon, ostali mirni, se sicer opravičili, a samo skomignili z rameni, boste najbrž imeli prijatelja manj. Če pa bo vaš obraz ob tem oblila rdečica, boste videti iskrenejši in večja bo verjetnost, da bo opravičilo sprejeto.«

Zardevajo iskreni

Številne raziskave potrjujejo socialni pomen rdečice. Leta 2009 izvedena študija, ki so jo povzeli v publikaciji Emotions, je tako dokazala, da ima družba boljše mnenje o ljudeh, ki v zadregi zardijo. Podobna, leta 2011 izvedena raziskava je dokazala, da so ljudje, ki jim obraz zalije rdečica, deležni večjega zaupanja, saj se težje zlažejo in so tudi zato v očeh drugih sprejeti kot boljši partnerji od tistih, ki zadrego izrazijo le z opravičilom in nasmehom. Ob teh se namreč zdi, da se bolj zabavajo kot sramujejo.

»Nemogoče je zardeti na ukaz in rdečica zato nakazuje na resnično kesanje ali zadrego. Ne morete biti v zadregi zaradi nečesa, česar v resnici ne obžalujete,« dodaja Miller.

Kaj pa, ko ni zaželena?

Seveda pa se ob vseh teh pozitivnih plateh rdečice vendarle pojavi vprašanje, kakšno korist ima tista, ki jo izzove nastop v javnosti, in ali je mogoče v tem in podobnih primerih pojav vsaj nekoliko omiliti, če že ne povsem odpraviti.

To je v resnici zelo težko. In bolj kot se trudite, slabše je. To najbrž veste iz lastnih izkušenj, potrjuje pa tudi v reviji Behaviour Research and Therapy objavljena raziskava, ob pomoči katere se je izkazalo, da opozarjanje na rdečico vse skupaj poslabša. »Potem ko so prostovoljcem, ki sploh niso zardeli, strokovnjaki rekli, da jim je kri zalila obraz, so ti v resnici postali rdeči,« njene izsledke na kratko povzema Miller.

Edini način, kako se z zardevanjem spopadati, je, da si rečete, da vam ni mar, kaj si o vašem nastopu ali vaši rdečici mislijo drugi. Kajti v resnici vam ne bi smelo biti nerodno. Čeprav se vam zdi, da ljudje na tiste, ki hitro zardijo, gledajo z viška, je resnica ravno drugačna. Zardevanje je očarljivo, prikupno in drugim pošilja pozitivno sporočilo.

Zavedanje, da ste prav zaradi rdečih ličk za druge bolj prikupni, je morda najboljši način, da nebesedno izražanje zadrege držite pod nadzorom.