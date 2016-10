Zakaj vas srbijo in pečejo oči

Umetne solze so učinkovita pomoč pri suhih in pekočih očeh. Foto: Shutterstock

Ljudje, ki so dolgo za računalnikom in ki veliko časa preživijo v klimatiziranih ali v izdatno ogrevanih prostorih, imajo pogosto težave z razdraženimi in suhimi očmi.

Ob ob zrenju v zaslon mežikamo redkeje, zato se zmanjša vlaženje očesa, posledično se stanjša solzni film na zrklu, to pa privede do razdraženih in suhih oči. Nadloga se pogosteje pojavlja pri ljudeh, ki imajo kontaktne leče ali so starejši od 45 let. Pri slednjih se počasi spreminja dioptrija in pričenjajo se težave z vidom. V zgodnji fazi se slabšega vida ne zavedajo in je, če pojav nenadoma postane izrazitejši, pametno obiskati okulista, ki bo preveril vid in predpisal primerna očala.

Dovzetnejše skupine

Možnosti za sidrom suhih oči so večje pri ženskah po menopavzi, saj hormonske spremembe vplivajo na tanjšanje solznega filma, najpogosteje pa so suhe oči prisotne pri starejših ljudeh. Po nekaterih ocenah težava pesti pet do šest odstotkov svetovne populacije, v menopavzi se odstotek poveča na 10, v starejši dobi pa na 35 odstotkov kar pomeni, da se z njo sooča vsaka tretja oseba.

Kako se odraža

Glavni simptom je občutek drobnega peska pod vekami in bolečina med mežikanjem, ki jo spremljata srbenje ter včasih zamegljen vid.

Kako si pomagati

Težava je dokaj lahko premagljiva z umetnimi solzami, ki jih je priporočljivo uporabiti ob prvih simptomih. Dobro je izbrati solze, ki imajo maščobno komponento, saj te delujejo kot lubrikant. Te so zlasti priporočljive za tiste, ki nosijo leče.

Vedno je dobro ukrepati tudi preventivno. Če veliko sedite za računalnikom, si vsake pol ure vzemite krajši odmor in spočijte oči. Za nekaj minut poglejte v daljavo, ter si tako povrnite naravni ritem mežikanja in s tem vlaženja organov vida.

Monitor naj ne bo preblizu oči, saj to izzove njihovo naprezanje. Praviloma bi moral biti od njih oddaljen vsaj za dolžino rok.

Masirajte in mežikajte

Da bi se izognili težavam s suhimi očmi, skušajte čim večkrat zavestno mežikati. Pa naj bo med delom za računalnikom ali gledanjem televizije. Tako boste spodbudili izločanje lipidov iz žlez na robu vek. Te proizvajajo maščobna olja, ki so del solznega filma in preprečujejo izparevanje solz.

Pomagate si lahko tudi z blago masažo vek s krožnimi gibi. A bodite pozorni na čiste roke in nežni ter pazite, da ne boste poškodovali trepalnic.

Živila, ki preprečujejo suhe oči

Suhe in srbeče oči je mogoče preprečiti tudi s pravo prehrano. Kaj jesti?

Tune in sardine: skrivnost je v omega tri maščobah, ki delujejo protivnetno in blažijo vnetja očesne sluznice. Privoščite si jih dvakrat na teden.

Semena čia: en najboljših izvorov omega tri maščob. Lahko jih dodate jogurtu, solatam ali ovsenim kosmičem in tako poskrbite tudi za svoje oči.

Lanena semena: četrtina skodelice semen vsebuje približno sedem gramov zdravih maščob in s tem varujejo pred očesnimi vnetji ter še drugače pozitivno vplivajo na zdravje. Dodajte jih v jogurt ali solate.

Orehi: še en bogat vir omega tri maščob, ki varujejo tudi srce, ožilje in možgane. V zmernih količinah jih jejte namesto prigrizkov a previdno, saj so dokaj kalorični.

Buče: tako njihova semena kot meso so vir očem prijaznih vitaminov in omega tri maščob. Krožnik bučne juhe trikrat na teden varuje tudi pred številnimi vnetji v organizmu ter dviguje odpornost.