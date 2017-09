Zakaj umivanje s protibakterijskim milom škoduje zdravju

Preden so tržišče in naše kopalnice preplavila razna mila in geli za prhanje, so ljudje živeli bolj zdravo. Umivali so se z vodo in domačimi mili, dandanes pa si večina ne predstavlja vzdrževanja higiene brez takšnih in drugačnih, tudi tako imenovanih protibakterijskih pripomočkov.

Porušeno bakterijsko ravnovesje

A s protibakterijskimi mili in geli se s povrhnjice ne izpira zgolj umazanija, temveč tudi bakterije, ki na njej niso brez razloga. Tako se ruši naravno ravnovesje na koži. Kadar je to pravo, nam koristne bakterije prepoznajo umazanijo in škodljive mikrobe, kožo pred njimi ščitijo, s tem pa med drugim preprečujejo pojav aken in ekcemov. »Na človeškem telesu je ogromno bakterij. Te so tako v notranjosti organizma (prebavilih, spolovilih) kot tudi na koži. Njihovo ravnovesje je za zdravje izjemnega pomena, če je to zaradi agresivnih mil in drugih pripomočkov porušeno, pa vodi v vnetja, okužbe in druge tegobe. »Edino milo, ki ga za umivanje priporočam, je milo iz organskih sestavin,« je povedala gastroenterologinja Robynne Chutkan.

V večini primerov je voda dovolj

Chutkanova meni, da je umivanje z vodo v večini primerov povsem dovolj. Edini deli telesa, ki bi jih morali negovati z organskimi mili, so roke, deli pod pazduhami in telesni pregibi. Kot opozarja, je pogosteje kot umazanija vzrok za bolezni pomanjkanje koristnih bakterij, pa tudi dezinfekcija rok z raznimi geli in vlažnimi robčki je v večini primerov odveč.