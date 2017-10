Zakaj tamponov ne bi smeli hraniti v kopalnici in ne v torbici

Čeprav se zdi smiselno in logično, da so tamponi v kopalnici oziroma nekje pri roki, ko je starega treba nadomestiti z novim, to z vidika zdravja nikakor ni dobra ideja, trdi Alyssa Dwec, ginekologinja iz New Yorka. Opozorilo utemeljuje takole: »V vlažnih in toplih kopalnicah obstajajo idealne razmere za razvoj plesni in bakterij, ki lahko povzročijo vaginalne okužbe. Boljše jih je hraniti na hladnem in suhem mestu v omari. Pomislite, da bombaž nudi primerno okolje za rast plesni in vlažni prostori nikakor niso primerni za shranjevanje teh pripomočkov.« Kaj se dogaja, če si v vagino vstavite okužen tampon? »Tedaj se lahko pojavi srbenje in poveča izcedek, saj se vagina trudi povrniti naravno vrednost pH, ki je zaradi okužbe porušena.«

Tudi torbica ni primerna

Ob tem Dwecova opozarja, da bi morale biti ženske previdne tudi pri shranjevanju tamponov na dnu torbice. Ti higienski pripomočki imajo rok uporabnosti približno pet let, da so tamponi v torbicah velikokrat dlje, pa se večina sploh ne zaveda. Prav tako nanje kljub temu, da so zaviti v vrečkicah, morda pride umazanija, saj se lahko ob predmetih, ki jim v torbici delajo družbo, zaščiten ovoj na njih poškoduje.