Zakaj tako srbi

Hm, popraskati se tam spodaj ni ravno prijetno opravilo, nelagodje je še toliko večje v družbi, a vendarle, mednožje se pogosto oglasi v najmanj primernih trenutkih. Ali veste, kaj vse povzroča srbečico na spolovilu? Preberite si naslednje vrstice in odkrijte najpogostejše vzroke!



Pogosto so krive higienske potrebščine za mesečno perilo, v ozadju pa je lahko tudi bolezen, ki zahteva zdravniško obravnavo, zato srbečice in tegob, ki vztrajajo nekaj dni, nikoli ne gre zanemarjati. Pa si poglejmo. Bakterijska vaginoza je stanje, za katero je značilna kolonizacija slabih bakterij v vaginalni flori in je najpogostejši vzrok za nelagodje v mednožju. Simptomi so podobni glivični okužbi, a je pri bakterijski vaginozi nožnični izcedek bolj voden in neprijetnega vonja. Tegobo zdravimo s sistemskimi ali pa lokalnimi antibiotiki, možnost pojava bakterijske vaginoze pa zmanjšamo z umivanjem z navadno vodo ali milom za intimno nego s pH med 3,5 in 4,8, ki ohranja naravno kislost nožnice, z uporabo kondoma ter s skrbnim čiščenjem kontracepcijskih sredstev za večkratno uporabo (diafragma).



Vaginalna glivična okužba se kaže s srbečico, belim, obilnim in gostim, a nezaudarjajočim izcedkom ter bolečinami med spolnim odnosom. Zdravi se z azolnimi antimikotiki v obliki krem (nekatere so na voljo v lekarni tudi brez recepta), zdravljenje pa poteka do štirinajst dni. Kakor pri bakterijski vaginozi je tudi pri glivični okužbi ključno umivanje z nežnimi sredstvi, priporočljivo je zračno spodnje perilo, odveč so enostavni sladkorji v prehrani. Razdraženo mednožje pogosto povzroča tudi občutljivost za različna sredstva, ki se skrivajo v pralnih praških, kozmetičnih negovalnih izdelkih, kondomih, lubrikantih: če opazite rdečico ali se pojavi srbečica, zamenjajte sredstvo in uporabljajte izdelke, ustrezno preizkušene in primerne za nežne intimne predele. Včasih je krivec tudi odišavljen toaletni papir, pogosto pa si dame same povzročijo težave s čezmerno higieno.



Ekcemi in luskavica lahko povzročijo tegobe tudi v mednožju, v tem primeru se je treba posvetovati z zdravnikom o ustrezni terapiji za intimne predele, trdovratne težave, ki se stopnjujejo do bolečin in pekočega občutka, pa so lahko tudi pokazatelj spolno prenosljive bolezni!