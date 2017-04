Zakaj so kilogrami v srednjih letih trdovratnejši?

Kot dokazujejo številne študije in kakor je mnogim povsem jasno že brez njih, je z leti vse težje izgubljati maščobne obloge, zlasti tiste na trebuhu. Celo tisti, ki so bili v mladosti vitki, se v srednjih letih lahko drastično zredijo. Neerav Padliya, strokovnjak za vzdrževanje in zagotavljanje vitke postave, trdi, da je tedaj sicer težo lažje nadzorovati, kot se zdi, treba pa je odkriti prave razloge za kopičenje kilogramov in temu prilagoditi življenjski slog.

Hormoni uravnavajo vse

S prehodom v trideseta leta količina hormonov v telesu začne padati. To je razlog za počasnejše delovanje metabolizma, zato se kilogrami kopičijo hitreje. Zgoreva namreč manj energije, odvečna pa se v obliki maščobnih oblog kopiči na telesu. Strokovnjaki so dokazali, da pri povprečnem moškem in ženski v starosti od 35 do 55 let to ob nespremenjeni hrani pomeni približno od 450 do 900 gramov dodatne mase letno.

Žensko telo je najdovzetnejše za vplive progesterona in estrogena, presežek estrogena pa povzroča kopičenje maščobe. V obdobju rodnosti sta količini približno enaki, po 35. letu pa obe začneta upadati, kar počasi vodi do menopavze. »Znano je, da količina progesterona pada hitreje, ker je estrogena v primerjavi z njim v telesu več, se maščobne obloge začno kopičiti okoli trebuha,« pojasnjuje strokovnjak. Upad količine hormonov privede do zmanjševanja mišične mase pri moških in ženskah. Ker so mišice eden glavnih porabnikov glukoze v krvi in energije, telo presežek kalorij težje porabi, to pa se kaže v večjem deležu maščob.

Kako ohraniti vitko postavo

Jejte več beljakovin in manj ogljikovih hidratov

Beljakovine si privoščite v vsakem obroku. Zdravi viri teh so orehi, semena, ribe, mlečni izdelki in nemastno meso. Izogibajte se predelani hrani (beli kruh in testenine) in uživajte sestavljene ogljikove hidrate.

Skrbite za dejavne mišice

Večja bo mišična masa, več energije bo za delovanje potrebovalo telo. Zato redno vadite in delajte (moški in ženske) tudi vaje za moč, denimo dvigovanje uteži. Uporabljajte uteži s primerno težo, to pa zlagoma povečujte ali izvajajte več ponovitev vaj.

Izogibajte se stresu

Srednja leta so lahko zelo stresna, študije pa kažejo, da preveč kortizola, hormona stresa, povzroča kopičenje maščob na trebuhu. Naučite se torej sproščati: poglejte dober film, meditirajte, smejte se s prijatelji ...

Izkoristite vsako priložnost, da vstanete

Preveč sedenja negativno vpliva na mišice, kosti, presnovo, prebavo in pospešuje kopičenje maščob okoli trebuha. Ko stojite, telo potrebuje dvakrat več kalorij kot med sedenjem, zato izkoristite vsako priložnost, da vstanete s stola in se nekoliko razgibate.

Pazite na spanje

Pomanjkanje spanja vpliva na apetit. Neprespanim dišita zlasti mastna in sladka hrana. Prav v srednjih letih se kakovost spanja neredko zmanjša, utrujeno telo hrepeni po praznih kalorijah in sklenjen je začarani krog. Skušajte izboljšati spanec z ustaljeno spalno rutino, s sprostitvenimi tehnikami in z izogibanjem televiziji, računalniku in prenosnemu telefonu tik pred počitkom.