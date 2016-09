Zakaj sliva ni samo sadež

Na svetu je več kot 2000 vrst sliv, večina tistih, ki uspevajo v Sloveniji, zori od sredine avgusta do konca septembra. Torej je njihova sezona na višku in prav je, da si jih kar najpogosteje privoščite, saj so odličen vir vitaminov C, K, E, piridoksina (vitamin B6), folne kisline (vitamin B9) in niacina (vitamin B3).

Bogastvo antioksidantov

Poleg tega slive vsebujejo veliko flavonoidov, kot sta lutein in zeaksantin, ki delujeta protivnetno in antioksidacijsko, zato pomagajo v bitki s prostimi radikali in zavirajo staranje. Novejše raziskave so potrdile, da zeaksantin pred sončnimi žarki ščiti kožo in oči. Betakriptoksantin, ki je prav tako v slivah, zmanjša verjetnost raka pljuč za 30 odstotkov, artritis pa za 40 odstotkov.

Daljši seznam

Slive vsebujejo še limonsko kislino, ki odpravlja utrujenost, preprečuje želodčne krče in izboljšuje delovanje jeter. Tu so še organske kisline in vlaknine, ki pripomorejo k zdravi prebavi. Poleg tega slive ohranjajo zdravje srca, sodelujejo pri izkoristku železa, premagujejo slabokrvnost, uravnavajo količino sladkorja v krvi, pomagajo pri hujšanju in skrbijo za zdravo kožo ter lase. Zanimivo pa je, da še tako okusna, komaj obrana sliva vsebuje kar šestkrat manj antioksidantov od suhega ploda.

Za sladkorne bolnike

Slive imajo nizek glikemični indeks, kar pomeni, da lahko pomagajo nadzorovati raven sladkorja v krvi in zmanjšajo verjetnost diabetesa tip 2. Kljub temu naj sladkorni bolniki ne bi pojedli več kot 10 srednje svežih velikih plodov na dan oziroma štiri suhe slive.

Izboljšujejo spomin

Slive zaradi antioksidantov pozitivno vplivajo na spomin, saj zavirajo delovanje prostih radikalov, ki škodujejo tudi možganom.

Varujejo srce

V eni srednje veliki slivi je približno 113 miligramov kalija, ki znižuje visok krvni pritisk, s tem pa zmanjšuje verjetnost srčne kapi.

Odlične so za prebavo

Suhe slive so odličen način za pospeševanje prebave. Eden od načinov, da jih jeste vse leto, je, da jih zvečer namočite v vodi, zjutraj pa na prazen želodec zaužijete sadeže in tekočino.

Krepijo kosti in preprečujejo osteoporozo

Strokovnjaki z univerz Florida in Oklahoma so s pomočjo prostovoljk dokazali, da je z rednim uživanjem suhih sliv mogoče skrbeti za zdravje kosti. Ohranjajo namreč njihovo gostoto in čvrstost teh ter tako zmanjšujejo možnosti za nastanek osteoporoze. Za te učinke je po besedah znanstvenikov dovolj 10 suhih sliv na dan.

Izboljšujejo zdravje oči

Snovi v slivah lahko tudi zmanjšajo nevarnost okvare rumene pege, ki prizadene predvsem starejše osebe.