Zakaj si takoj po kavi ne smete umivati zob

Čeprav se ne sliši smiselno in logično, je umivanje zob takoj potem, ko popijete skodelico kave, zelo neprimerno. To pa ne velja samo za kavo, temveč za vse pijače, ki vsebujejo veliko kislin: čaj, vino, pomarančni sok, paradižnikov sok ...

Zakaj ne?

»Kislina iz omenjenih pijač slabi zobno sklenino, med ščetkanjem zob pa zaide še globlje pod površino in pospešuje njihovo propadanje,« je o tem povedal Howard R. Gamble, predsednik ameriškega združenja stomatologov. Kadar so zobje izpostavljeni kislini, se njihov zaščitni sloj zmehča in postanejo dovzetnejši za delovanje bakterij ter tudi za mehanske dražljaje, do katerih pride med pritiski ščetke. Pod vplivom ionov iz sline se sicer zaščitni sloj po nekem času znova strdi, a to se ne zgodi v trenutku.

Malo počakajte

Preden si po skodelici kave umijete zobe, je dobro vsaj pol ure počakati, pred tem pa si usta samo splakniti s čisto vodo. Če vas moti zadah, vzemite žvečilko, saj se med žvečenjem tvori več sline in zobje lažje ter hitreje znova zgradijo svoj trdni zaščitni sloj.