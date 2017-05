Zakaj se ni pametno vsak dan prhati

Večina se prha vsak dan. Nove študije pa nakazujejo, da je bolje biti malo umazan, kot vselej povsem čist. Le tako se namreč lahko ohrani zdravje kože.

Odvisno od aktivnosti

»Res je, da je pogostost prhanja v prvi meri odvisna od aktivnosti posameznika,« meni dermatolog David E. Bank z newyorškega centra za dermatologijo ter dodaja, da bi tisti, ki opravljajo težka fizična dela ali v telovadnici preživijo vsaj eno uro na dan, res morali pod prho vsak dan.

Tistim pa, ki v to skupino ne sodijo, strokovnjak priporoča, da to storijo le vsak vsak drugi dan. »Izogibanje vsakodnevnemu prhanju ima svoje prednosti,« meni dermatolog. »Pretirano izpostavljanje kože vodi in zlasti milom, lahko poruši njeno naravno ravnovesje maščob in vlažnosti ter vodi do pretirano suhe polti. Prhanje vsak drugi dan pomaga ohranjati narava olja na koži. Ta zato postane ali ostane mehkejša, ter tudi bolj zdrava,« trdi dr. Bank.

Drugo mnenje

»Vsakodnevno prhanje je z medicinskega vidika nepotrebno in gre zgolj za kulturni fenomen,« se strinja tudi Joshua Zeichner, direktor oddelka za kozmetične in klinične raziskave na dermatološkem oddelku bolnišnice Mount Sinai ter dodaja, da je takšno početje za kožo bolj, kot koristno, škodljivo, saj z nje izpira naravna olja, posledično koža postane razdražena in pekoča.

Koliko torej

»Vsaj dva do trikrat na teden je prhanje obvezno. Tako se je mogoče izogniti neprijetnim vonjem in hkrati s kože odstranjevati mrtve kožne celice, bakterije in glivice, ki lahko privedejo do okužb kože, aken, glivičnih obolenj in podobno,« pa opozarjata oba dermatologa.

Tako kot povsod je torej tudi pri prhanju vedno pametno izbrati srednjo pot.