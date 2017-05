Zakaj ni pametno jesti hrane, po kateri je hodila muha

Britanski znanstveniki so pred nedavnim izvedli zanimivo študijo. Sodelujoče v njej so vprašali, ali bi jedli v restavraciji, v kateri bi videli glodavce, ščurke, muhe, mravlje ali kače, in v katerem primeru bi jo brez pomisleka nemudoma zapustili. Več kot 60 odstotkov je kot glavni razlog navedlo ščurke, najmanj vprašanih pa bi restavracijo zapustilo, če bi v njej videli muho.

Niso nedolžne

A kot opozarjajo strokovnjaki, muhe najbolj ogrožajo zdravje, saj prenašajo dvakrat več škodljivih bakterij kot denimo ščurki. To pa še ni najodvratnejše. Hišne muhe obožujejo iztrebke, smeti in se velikokrat zadržujejo na mrtvih živalih. Ker ne morejo hrane žvečiti, na tisto, ki jo najdejo, spustijo encime, ki jih izpljunejo, nato pa jo posesajo. Z drugimi besedami: muha, ki je priletela na vašo hrano, je vanjo »pljunila«. Poleg tega je med dlačicami na nogah ogromno virusov in bakterij, ki že ob enem stiku ostanejo na jedi, poroča Country Living. Gre za patogene organizme (viruse, glivice, bakterije). Tako kontaminirajo hrano tudi s prebavnimi paraziti, ki jih zanesejo z iztrebkov. Povprečno je na muhi štiri milijone bakterij, v njenih prebavilih je 50 vrst človeku nevarnih mikroorganizmov, med drugim 10 vrst parazitskih črvov in nekaj vrst virusov. Prenašajo pa bolezni, kot so griža, kolera in tuberkuloza.

Raje preprečite

Hrane, po kateri se sprehajajo muhe, res ni pametno uživati. Ker se bliža poletje, ko je mrčes reden gost v naših domovih, poskrbite, da nepokritih živil ne boste puščali na mizah ali kuhinjskem pultu, temveč jih boste redno pospravljali v hladilnik ali omare. Na okna in vrata namestite komarnike, ki jim bodo onemogočili, da bi zašle v vaš dom. Od te namere jih bodo odvrnili tudi klinčki. Vonja teh muhe ne prenesejo. Nekaj klinčkov stresite v bombažne vrečke in jih obesite na vrata ali okna. V vsaki vrečki naj bo vsaj 20 do 30 klinčkov, ki jih redno menjajte, saj ti sčasoma izgubijo vonj in s tem moč. Hišnim muham smrdijo tudi listi lovorja. V kuhinji lahko obesite njegove vejice in ubili boste dve na en mah: vedno ga boste imeli pri roki, hkrati pa vas bo varoval pred mrčesom.

Da nadležne muhe ne bi motile obedov na prostem, zmešajte koruzno moko z enako količino medu. Past razporedite v več skodelic in te namestite okoli hrane. Ker muham med diši, ga bodo izbrale raje kot dobrote, ki so namenjene vam, se ujele na lepljivo past, vi pa boste lahko nemoteno uživali.