Zakaj ne smete zadrževati vetrov

Vetrovi, čeprav pogosto vir zadrege, so nekaj povsem naravnega in običajnega. Z njihovo pomočjo se iz telesa izloča zrak, ki v prebavila zaide med žvečenjem in požiranjem hrane, nekoliko so za to kriva tudi nekatera živila in bakterije, ki v črevesju razgrajujejo zaužito hrano. Ker niso ravno prijetni, jih zlasti v družbi mnogi zadržujejo, kar pa je nevarno.

Zakaj?

Vetrovi vsebujejo približno 4 odstotke kisika, 7 odstotkov metana, 9 odstotkov ogljikovega dioksida, 21 odstotkov vodikovega sulfida in 59 odstotkov dušika. Ti deleži lahko nihajo, od količine vodikovega sulfida pa je odvisen vonj. Ta je odvisen tudi od zaužite hrane. Najzaznavnejši so vetrovi, ki jih spodbujajo brokoli, zelje in stročnice. Zvok, ki ob tem nastane, je posledica vibracije rektuma, glasnost pa je odvisna od moči mišice zapiralke in pritiska, s katerim se iz telesa izloča zrak.

Kaj se zgodi ob zadrževanju?

Posledice zadrževanja vetrov so zgaga, napihnjenost, slaba prebava, napetost in bolečine v trebuhu. Ob predolgem zadrževanju se pospeši tudi srčni utrip in naraste krvni tlak. Prav zato morajo plini iz telesa, sicer jih vsrkajo stene debelega črevesja in lahko pridejo v kri, s krvjo pa v pljuča in v nekaterih primerih povzročijo zadah.

Preventiva

Da bi zmanjšali količino vetrov, pazite, kaj in kako jeste. Jejte počasi, vsak grižljaj dobro prežvečite, pri pitju uporabljajte slamico, izogibajte se žvečilnim gumijem in bonbonom ter alkoholu. Vse skupaj je mogoče ublažiti tudi s pravim izborom živil.

Med največje povzročitelje vetrov sodijo brokoli, ohrovt, cvetača, zelje, fižol, grah, mleko in mlečni izdelki (pri vseh, ki nimajo dovolj encima laktaze), čebula, soja in repa, med zmerne jabolka, banane, kruh, peciva, korenje, zelena in jajčevci, za razmeroma varna živila pa veljajo jajca, ribe, meso in riž.

Moramo pa poudariti, da so zadeve odvisne od posameznikov, zato je najboljše opazovati, kako se na različno hrano odzivajo vaša prebavila, da se lahko tisti, po katerih so vetrovi izrazitejši, pred zabavo, službo, sestanki, nastopi ipd. izognete.