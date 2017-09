Zakaj je jok zdrav?

Ko smo žalostni, jočemo, toda tedaj velikokrat slišimo, naj tega ne počnemo. Zakaj ne? Kaj je tako groznega v joku? Solze v resnici niso nič slabega. Nasprotno, na zdravje, počutje in odnose imajo čudežen vpliv.

Vzbujajo empatijo

Ko gledamo nekoga, ki joče, tudi sami postanemo žalostni, počutimo se nelagodno in v nas se vzbudi sočutje. Ob tem bi storili vse, da bi se tisti, ki nam je blizu, prenehal žalostiti in jokati, saj nam je ob njegovem joku neprijetno. A vendar solz ne gre zadrževati. So povsem normalen odziv na čustva, ki jih prepoznamo, ozavestimo, tudi z jokom predelamo in gremo lažje naprej.

Fantje ne jočejo?

Zlasti fantom se od malih nog zapoveduje, da se ne spodobi jokati. Zakaj ne? Zakaj ne bi jokali, kadar jim je hudo, kadar so razočarani, v stiski ali zavrnjeni? Zakaj bi samo zato, ker so moški, morali zatreti svoja čustva?

Jok je zdrav

Tako za moške kot tudi za ženske je jok zdrav. Potisnjena čustva ne izginejo, temveč se kopičijo in na koncu izbruhnejo v neprimernih in družbeno nesprejemljivih oblikah. Prepričanje, da je jok za moške nesprejemljiv, je globoko družbeno zakoreninjeno. Kajti čustva imamo prirojena, njihovo izražanje ali zatiranje pa je privzgojeno. Jok je zgolj eden od načinov izražanja občutkov, je nekakšen ventil, ki nam lajša stiske, olajša dušo in ima več pozitivnih učinkov na zdravje.

Z njim je mogoče ublažiti stres

Kadar je tega v telesu preveč, je večja verjetnost pojava bolezni srca in ožilja ter drugih kroničnih obolenj. Z jokom pa je stres in njegove negativne učinke mogoče ublažiti.

Jok niža krvni tlak

Kadar smo v stresu, krvni tlak naraste, prav ta pa je eden najpogostejših vzrokov za bolezni srca in ožilja, jok pa duši in telesu prinese olajšanje.

Omogoča čiščenje telesa

Solze niso zgolj voda, temveč se skupaj z njimi iz organizma izločajo tudi nakopičene odvečne snovi.

Zagotavlja boljše počutje

Skupaj s solzami iz telesa izginejo negativna čustva in napetost, kar pripomore k boljšemu počutju.

Izkazuje moč

Zmotno je prepričanje, da je jok znak šibkosti. V resnici velja ravno nasprotno: jok je izraz moči, ne zmore namreč vsakdo sprejeti svojih čustev in bolečin ter jih izraziti na primeren način.