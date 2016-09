Zakaj je dojenje dobro za mamo in otroka

Materino mleko vsebuje spojine, ki otroka varujejo pred streptokokom skupine B. Ta se med porodom lahko s porodnice prenese na novorojenčka ter povzroči meningitis, zastrupitev krvi ali vnetje pljuč, so zapisali strokovnjaki z Imperial Collegea v Londonu.

Vodja raziskave, ki je to dokazala, dr. Nikola Andreas, je povedal, da se je pri njihovem delu jasno pokazalo, da lahko sladkorji iz materinega mleka zaščitijo novorojenčke pred težkimi okužbami, številne prejšnje poizvedbe pa so potrdile, da prav tako ti sladkorji pripomorejo k razvoju dobrih bakterij v črevesju otroka in s tem k zdravi prebavi. Ob tem hranjenje z maternim mlekom zmanjšuje tveganje za razvoj astme ali alergij, do šestega leta dojeni otroci so v manjši meri dovzetni za okužbe ušes in bolezni dihal.

Vpliva na odnose

Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da so dojeni otroci redkeje podvrženi debelosti in kroničnim boleznim, imajo višjo stopnjo inteligence, tudi karies pri njih predstavlja manjšo težavo kot pri otrocih, ki so hranjeni po steklenički. Dojenje ne vpliva le na fizično zdravje otrok, pač pa tudi na psihično: pomaga mu pri razvoju občutka varnosti, bližine in zaupanja v mamo, kar so osnove za zdrave odnose kasneje v življenju.

Strokovnjaki so spremljali 1500 otrok, starih od sedem do 11 let, in izkazalo se je, da je bilo pri tistih, ki so bili dojeni zgolj prva dva meseca, dvakrat pogosteje izraženo problematično vedenje v primerjavi z onimi, ki so bili dojeni do šestega meseca.

Tudi za mamo

Pomembno pri tem je poudariti, da ima ta oblika hranjenja prednosti tudi za mamo. Varuje jo pred rakom maternice, jajčnikov in pred rakom dojk, poleg tega žensko telo med dojenjem sprošča hormon oksitocin, ki pomirja otroka ter zmanjšuje tveganje za poporodno tesnobo in depresijo mame.

Dokazano je, da je pri ženskah, ki otroke s svojim mlekom hranijo samo en mesec, štirikrat večje tveganje za osteoporozo v primerjavi s tistimi, ki dojijo vsaj do otrokovega šestega meseca. Prav zato je manjše tveganje za zlom kolkov v menopavzi, neposredno po porodu pa dojenje pospešuje vračanje menstrualnega cikla in telesu matere omogoča povečanje zalog železa ter tako varuje pred slabokrvnostjo. Hkrati spodbuja porabo kalorij in izgubo nosečniških kilogramov. Poraba kalorij je pri dojenju v enem dnevu tolikšna, kot bi mama prehodila 11 kilometrov.

Gripa ni ovira

Z virusom gripe okužena mama bolezni z mlekom ne more prenesti na otroka, saj z njim ta prejme protitelesa, ki ga zaščitijo.

Mokre plenice

Če otrok zmoči plenico šest- do osemkrat na dan, najbrž dobiva dovolj mleka.

Hranjenje

Iztisnjeno mleko lahko v hladilniku hranite dva dneva, zamrznjeno pol leta. Odtalite ga v posodi tople vode.

Velikost dojk

Velikost dojk ne vpliva na količino mleka. Zanimivo je, da pri treh četrtinah žensk več mleka nastaja v desni dojki, zato bi otroka morali pogosteje pristavljati nanjo.

Za dojenje si vzemite čas

Dojenje lahko traja precej časa, zato bodite potrpežljivi in pozabite na vse, kar vas še čaka. Za hranjenje si morate vzeti vsaj od 10 do 20 minut na vsaki dojki, po obroku pa privzdigniti otroka, da podre kupček.

Vnete dojke

Boleča vnetja dojk so znak vnetih mlečnih kanalov. Rahla masaža in topli obkladki so včasih lahko v pomoč, če pa je prisotna vročina ali slabost, obiščite zdravnika, ki bo predpisal antibiotike in vam svetoval glede nadaljnjega dojenja.