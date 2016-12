Zakaj je dobro hoditi po mrazu

Vadba je vedno dobrodošla in nizke temperature ne smejo biti izgovor, da bi ostali doma. Res je sicer, da se v zadnjih dneh vrstijo opozorila o onesnaženosti zraka, ki jih zlasti kronični bolniki, otroci in starejši ne bi smeli preslišati, a nedvomno se bo stanje izboljšalo in tedaj se toplo oblecite ter se podajte v zimsko naravo. V dneh, ko je škodljivih delcev v zraku preveč, velja izkoristiti jutranji in dopoldanski čas, ko je koncentracija teh najnižja. Poglejte, zakaj bi morali hoditi po mrazu.

Imeli boste več energije

Želite prekipevati od energije? Hoja po mrzlem zraku vas bo navdala z življenjsko močjo, učinke pa boste občutili še ure po tem, ko se boste vrnili domov. Da bi občutili porast energije, bo dovolj že 15 minut hoje po zimski naravi, več pa zagotovo ne bo škodovalo.

Vitkejši boste

Hlad spodbuja izgorevanje maščob, saj jih telo pretvarja v energijo, s katero se segreva.

Pametnejši boste

Dokazano je, da možgani v hladnem okolju delujejo bolje in da ljudje redkeje sprejemajo pomembnejše, kompleksne odločitve, kadar so temperature okolja višje.

Lažje boste dihali

Seveda to velja le za dneve, ko onesnaženost zraka ni presežena: podajte se v naravo, gozd in globoko dihajte ter prečistite pljuča.

Tek bo lažji

Kadar se temperature ne spustijo globoko pod ledišče, je tek prijetnejši kot v vročem vremenu. Študije kažejo, da v zmernem hladu tečemo hitreje, kar med drugim pomeni, da izgori več kalorij. Samo ne pozabite se primerno obleči.

Redkeje boste bolni

Različna vnetja mišic se pogosto zdravi z ledenimi obkladki, enak učinek ima nanje tudi mrzel zrak. Prav tako bivanje na mrazu krepi odpornost, z močnim imunskim sistemom pa se telo lažje bori proti sezonskim okužbam.

Bolj boste cenili dneve, ki prihajajo

Študije so pokazale, da ljudje, ki živijo v predelih, kjer je vedno sončno in toplo, niso srečnejši od tistih, ki bivajo tam, kjer se letni časi menjavajo. Ti se namreč v mrzlih zimskih dneh veselijo pomladi in količina sreče je največja, kadar skozi goste oblake posije sonce.

Varni boste pred komarji

Nizke temperature so neugodne žuželke, zato ste pozimi pred njimi povsem varni, kar prav tako ni zanemarljivo. Samo pomislite na poletje, ko na vas vedno prežijo klopi, muhe in komarji.