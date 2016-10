Zakaj imate brke?

Dlake so sestavni del vsakega telesa ne glede na spol in imajo obrambno vlogo. Njihov glavni namen je zaščita organizma pred vstopom bakterij ter drugih mikrodelcev skozi površino kože in telesne odprtine. Količina dlak na telesu je določena z geni, rasno pripadnostjo, pretirana poraščenost pri ženskah pa je lahko tudi posledica določenih bolezni.

Hormonsko neravnotežje

Pretirana poraščenost pri pripadnicah nežnejšega spola ni samo estetska težava, temveč ima lahko tudi zdravstvene vzroke. Tista, ki se pojavlja na delih telesa, ki so sicer poraščeni pri moških (brada, brki, hrbet, prsi in spodnji del trebuha), morda kaže na bolezen, imenovano hirzutizem. Gre za hormonsko neravnovesje, natančneje za povečano sproščenje moških hormonov, predvsem testosterona. Stanje prizadene približno 10 odstotkov žensk in je lahko gensko pogojeno, diagnozo in zdravljenje pa s testi krvi določi zdravnik.

Težave z jajčniki

Če pretirano poraščenost zaradi neravnovesja hormonov spremljajo neredne menstruacije, ki se pojavljajo v daljših razmahih, gre lahko za težave z jajčniki, natančneje za policistične jajčnike. To pomeni, da so v jajčnikih drobne ciste. Te proizvajajo prekomerne količine testosterona, ki se izloča v kri in tako ovira ovulacijo. Tudi ta sindrom prizadene približno deset odstotkov žensk, spremljajo pa ga še višek kilogramov, težave z aknami in povečana odpornost proti inzulinu. Če opazite te simptome, vsekakor obiščite ginekologa.

Slabe navade

Izdatna poraščenost pri ženskah je lahko tudi posledica neurejenega življenjskega sloga, slabe prehrane in prepogostega jemanja nekaterih zdravil, ki rušijo hormonsko ravnovesje. V tem primeru lahko v bitki proti nadlogi največ storite sami. Seveda z izgubo viška kilogramov, redno vadbo (od sprehodov, teka do joge) ter z uživanjem več z vlakninami bogate hrane z nizkim glikemičnim indeksom. Zdrav način življenja namreč lahko pripomore tudi k blažji poraščenosti delov telesa, kjer dlačice res niso dobrodošle.