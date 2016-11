Zakaj boli želodec?

Vzrokov za bolečine v želodcu je veliko. Pogosto je kriva hrana, ki je premastna, presladka, pokvarjena ali je zaužijemo preveč. Razlog za težave z želodcem so lahko tudi pijače – sladke, gazirane, tudi kava ali alkohol. Bolečine v želodcu so lahko tudi posledica bolezni, pravi Darja Potočnik Benčič, mag. farmacije, direktorica Lekarne Ptuj. »Pri zdravem človeku sta vnos hrane in nastajanje želodčne kisline v ravnovesju. Hrana, pomešana s kislim želodčnim sokom, potuje iz želodca naprej po prebavni poti. Bolečine v predelu trebuha se pojavijo, če nastaja želodčne kisline več, kot je potrebno za prebavo hrane, če se kisla vsebina želodca zaradi slabega delovanja mišice zapiralke med požiralnikom in želodcem vrača v požiralnik, če nastane vnetje ali razjeda želodčne sluznice.«



Najpogostejše težave so dispepsija, zgaga, gastroezofagealna refluksna bolezen, gastritis ali vnetje želodčne sluznice, rane na želodcu in seveda težave zaradi hrane, pravi sogovornica. »Dispepsija je izraz, s katerim opišemo bolečino v zgornjem delu trebuha, ki je posledica neravnovesja med agresivnimi in zaščitnimi dejavniki v sluznici želodca in požiralnika. Bolniki jo opišejo kot pekočo bolečino, ki jo spremljajo spahovanje, tiščanje za prsnico in slabost. Gastroezofagealni refluks (GERB) je čezmerno zatekanje kisle želodčne vsebine iz želodca v požiralnik. Bolnik to občuti kot vračanje želodčne vsebine v požiralnik in pekoč občutek, ki je posledica kislosti te vsebine. Ti bolniki se zaradi refluksa ponoči pogosto zbujajo in pogosto nepojasnjeno kašljajo,« pojasni Darja Potočnik Benčič.

Izogibati se je treba pijači in hrani, ki dražita želodec in ga obtežita. Foto: Shutterstock

Kako ukrepati?



Pri lajšanju si lahko pomagamo z različnimi čaji in kapljicami, ki jih lahko kupimo v lekarni. »Če je za težave kriva hrana, si lahko pomagamo s čaji, ki vsebujejo kamilico, meliso, baldrijan, poprovo meto … Iz teh in še nekaj dodatnih zelišč so pripravljene tudi kapljice in grenčice. Pri zgagi pomagajo antacidi. To so zdravila, ki jih raztopimo v ustih, delujejo pa tako, da nevtralizirajo presežek želodčne kisline. Če to ni dovolj ali če so težave pogostejše in bolečine močnejše, posežemo po zdravilih, ki jih imenujemo antagonisti histaminskih receptorjev in zaviralci protonske črpalke. Ta zdravila so novejša in so na voljo tudi brez recepta. Jemati jih je treba nekaj dni, da je dosežen želen učinek,« osnovno zdravljenje želodčnih tegob opiše sogovornica, ki hkrati poudari, da samozdravljenje ne sme trajati več kot sedem dni. »Če v tem času ni izboljšanja ali če potrebuje oseba zdravila večkrat na leto, svetujem obisk zdravnika, ki bo s pregledom in dodatnimi preiskavami ugotovil vzrok želodčnih težav in predpisal ustrezno zdravilo na recept.«



Pomembno vlogo ima hrana



Posebno pozornost moramo nameniti prehrani, svetuje sogovornica. »Obroki naj bodo manjši, sestava prehranskega krožnika pa uravnotežena. Hrano je treba zaužiti počasi in vsak grižljaj dobro prežvečiti. Zadnji dnevni obrok naj bo vsaj dve uri pred spanjem, naj bo lahek, da ne bo dodatno obremenil želodca. Čim bolj se je treba izogibati tudi hrani in pijači, ki želodec dražita in ga obtežita. To so kava, alkohol, mastna in sladka hrana. Verjeli ali ne, tudi kajenje pospešuje izločanje želodčne kisline.« Pomagajo tudi nekateri drugi ukrepi: pri gastroezofagealnem refluksu pomaga privzdignjeno zglavje v postelji. Ker je pogost spremljevalec želodčnih težav tudi stres, je treba poiskati načine sproščanja in skrbeti za dovolj počitka. Posledice zanemarjenih ali nezdravljenih želodčnih težav so lahko precej neprijetne in dosti poslabšajo kakovost življenja, pravi sogovornica, zato moramo biti res pozorni, če trajajo dlje. »Zaradi preobilice želodčne kisline lahko nastanejo na želodčni steni ali v dvanajsterniku rane. Refluks oziroma vračanje želodčne vsebine nazaj v požiralnik lahko poškoduje sluznico požiralnika. Vse naštete težave, vključno z vnetjem želodčne sluznice, povzročajo bolečine, nelagodje in zahtevajo resno zdravljenje,« poudari Darja Potočnik Benčič.