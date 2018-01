Zakaj bi morali vsak dan sedeti v tišini

Vsak dan nas obdaja nešteto zvokov. Nanje smo že tako navajeni, da jih velikokrat sploh ne slišimo, kar pa ne pomeni, da jih možgani ne zaznavajo. Ti se zaradi hrupa ne morejo spočiti, kar vzbuja stres, tesnobnost in nervozo. Prav zato, da bi jim privoščili malo odmora, bi morali vsak dan vsaj dve uri preživeti v tišini oziroma v čim mirnejšem okolju.

Tišina pomirja

Ko nastopi popolna tišina, se možgani umirijo, upočasni se dihanje, uravna krvni tlak, hkrati pa tišina zagotavlja, da se povežemo seboj, ne da bi kaj odvračalo našo pozornost.

Obnavljajo se možganske celice

Tišina ima izjemno pozitiven učinek na možgane. Ti se pomirijo, možganske celice pa se obnovijo. To omogoča boljši spomin in zbranost. Tišina na možgane vpliva tako kot na telo zdrava hrana.

Tišina krepi druga čutila

S sedenjem v tišini se spočije čutilo za sluh, poleg tega se tedaj, ko ni motenj iz okolja, okrepijo druge zaznave, kot so voh, dotik in vid.

Izboljšuje pozornost

V tišini je mogoče nadzorovati misli in se osredotočiti zgolj na tisto, kar je v danem trenutku pomembno. Povedano drugače: tišina zagotavlja večjo zbranost.

Krepi se iskrenost

Zlasti do samih sebe, saj se je tedaj mogoče posvetiti svojim globokim mislim, pozornost nameniti svojim željam, občutkom, pričakovanjem in strahovom. V njej se je lažje ukvarjati s težavami, poiskati prave razloge in tudi rešitve zanje.

Upočasni se življenjski ritem

Ob hitrem življenjskem ritmu si je pomembno vzeti čas zase, umiriti misli in telo ter se rešiti stresa. Tišina odpira oči in nam pokaže, da je vsak trenutek v življenju pomemben. Za vse te učinke si vzemite dve uri na dan in jih preživite v tišini. Tako bosta bolj zdravi vaša duša in telo. Dajte možganom priložnost da se zberejo, predelajo vse informacije in si tako naberejo novih moči za nove preizkušnje.