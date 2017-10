Zakaj bi morali spati v nogavicah

Strokovnjaki za kakovost spanja s spletnega portala sleep.org na vprašanje, ali je zvečer nogavice bolje sezuti ali ne, podajajo odgovor. In ta se glasi: nogavice bi ponoči morale ostati na nogah.

Zakaj?

Tople nogavice omogočajo širjenje krvnih žil na stopalih, kar možganom sporoča, da je čas za spanje. Kot pojasnjujejo, se po tem, ko se na nogah in rokah razširijo žile, toplota enakomerno razporedi po telesu in ga tako pripravi na kakovosten nočni počitek. Z drugimi besedami: hladne noge lahko ponoči ovirajo globok spanec. Tople pa zvečer pomagajo zaspati in omogočajo izdatnejši počitek. V eni od na to temo izvedenih študij se je celo izkazalo, da tisti, ki nogavic zvečer ne sezujejo, zvečer zaspijo 15 minut prej od onih, ki spijo bosi.

Še en dokaz

Tudi tradicionalna kitajska medicina priporoča spanje z nogavicami, in sicer zaradi boljšega pretoka krvi. »Hladne noge iz telesa črpajo energijo in lahko ovirajo dotok krvi v vitalne organe. Ti s tem dobijo manj kisika in hrane,« pojasnjuje Elizabeth Trattner, poznavalka kitajske medicine.

Več pozitivnih učinkov

Če vas prejšnji razlogi niso prepričali, povejmo še, da spanje v nogavicah pozitivno vpliva na spolno življenje. Kot so dokazali strokovnjaki z univerze Groningen, so orgazmi lažje dosegljivi, kadar nas v noge ne zebe. Seveda tople nogavice preprečujejo prav to.

Čiste in sveže

Če se boste torej po novem med spanjem odločili nogavice obdržati na nogah, naj te ne bodo pretesne in predvsem, naj bodo čiste in sveže. Če boste namreč spali v tistih, ki ste jih nosili čez dan, boste povečali tveganje za razvoj trdovratnih glivičnih okužb stopal.