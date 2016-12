Zakaj bi morali na nočno omarico položiti limono s soljo

Še enkrat se je izkazalo, da je narava poskrbela za vse, kar potrebujemo. Tako je dokazano, da ljudje, ki spijo v družbi posoljene limone, ponoči lažje dihajo, bolje spijo ter se zbujajo jasnejših misli.

Vse, kar morate za te učinke storiti, je, da limono razrežete na štiri koščke, jih malo posolite in postavite na nočno omarico ob posteljo. In to vsak večer.

Vpliv kombinacije: