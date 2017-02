Zakaj bi morali kavi dodajati jedilno sodo

S pravim dodatkom bo prijaznejša do želodca. Foto: Shutterstock

V nekaterih vrstah kavnih mešanic je kisline več kot v drugih, za vse pa velja, da so rahlo kisle in da lahko razdražijo občutljiv želodec, zlasti če si na dan privoščimo več kot skodelico. Da bi kislino nevtralizirali in olajšali prebavo, si lahko pomagate s praškom, ki ga zagotovo že imate doma: z jedilno sodo.

Nevtralizira želodčne kisline

Jedilna soda ali natrijev hidrogenkarbonat je izvrstno sredstvo za nevtraliziranje želodčne kisline in zakisanosti telesa, ki se lahko pojavi zaradi pretiranega uživanja sladke, mastne in pražene hrane. Hkrati deluje protivnetno, protiglivično in protialergijsko.

Ščepec sode dodajte skodelici kave (ali osmino žličke praška v kozarec priljubljene pijače). Okusa sode ne boste občutili, pijača pa ne bo razdražila želodca in bo omilila zgago in spahovanje, hkrati pa bo nevtralizirala kislost celotnega organizma.

Vendar tudi v tem primeru s kavo ne gre pretiravati, saj ta v kombinaciji s sodo lahko povzroči pline v prebavilih, slabo vpliva na absorpcijo kalcija in na sploh na prebavo ter presnovo. Kljub dodatku sode torej ostanite pri dveh, največ treh skodelicah dnevno.

Če imate občutljiv želodec, prav tako kave ne mešajte z mlekom, saj ta kombinacija povečuje kislost organizma in osebe z občutljivim želodcem bi se ji morale izogibati.