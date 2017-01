Za tople roke

Dneve na snegu, smučišču ali doma na mrzlem vetru lahko popestrimo in ogrejemo z energetskimi vajami, med katere spadajo pravzaprav vsi jogijski položaji. Če hočemo ali ne, položaji ne delujejo samo na fizično telo, temveč na čustveno, umsko pa tudi energijsko, zato ne preseneča, da je vadba tako učinkovita in ji dajemo prednost pred običajno telesno aktivnostjo. Če imamo možnost, jo izvedemo na svežem zraku, pozimi lahko tudi v zaprtem prostoru, a ga prej dobro prezračimo.



Danes izvajamo vajo, s katero dodobra ogrejemo premražene prste oziroma cele roke. Izvajanje se zato priporoča vsem, ki imajo običajno mrzle dlani ali jih često zebe v roke. Prav lahko pride prav tudi vsem, ki potrebujejo pri delu hitre, gibljive in segrete prste oziroma uporabljajo fine gibe, denimo glasbenikom, od pianistov, flavtistov, kitaristov do čelistov oziroma godalcev, pa tudi šiviljam in mnogo drugim podobnim poklicem. Tudi če nismo vrhunski glasbeniki ali poklicni krojači, veliko nas vsak dan uporablja tipkovnico. Če z rokami premalo gibamo, takšna vadba osveži pretok krvi v prstih in celih rokah, zato je resnično primerna za vsakogar. Redno izvajanje lahko ublaži zakrnel ali tog občutek v prstih, ob ustrezni prehrani in življenjskem slogu pa lahko preprečimo tudi revmatične težave. Dovolj dober razlog, da začnemo takoj! Še posebno če smo morda pozabili na rokavice.



Izvedba



Položaj a: stojimo pokončno, noge so v širini bokov. Roke visijo sproščeno ob telesu. Ob vdihu naredimo pesti, tako da s prsti močno stisnemo palec, kot bi stiskali v pesti majhno žogico.



1. položaj b: ob izdihu razpremo vse prste in sprostimo cele dlani;



položaj a: ob vdihu dvignemo roke pred telesom in naredimo pest ter močno stisnemo.



2. položaj b: ob izdihu sprostimo pred seboj vseh pet prstov;



položaj a: ob vdihu odročimo v višini ramen in stisnemo palec v pesti.



3. položaj b: ob izdihu z rokami v višini ramen sprostimo prste na rokah in dlani;



položaj a: ob vdihu dvignemo roke nad glavo in intenzivno napnemo pesti.



4. Položaj b: ob izdihu odpremo pesti, sprostimo prste, nato pa spustimo roke.



V vsakem položaju ponavljamo korake od a do b ob naravnem ritmu dihanja vsaj petkrat – petkrat močno napnemo in petkrat popolnoma sprostimo vse prste na roki. Če roke še niso dovolj segrete, pa lahko ponovimo položaje od 1 do 4 še dvakrat.



Vaje ne izvajamo v primeru akutne poškodbe prstov oziroma dlani, po poškodbi pa se priporoča redno izvajanje v okviru zmogljivosti, saj pripomore k hitrejšemu okrevanju.