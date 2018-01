Za sladko spanje

Se borite z nespečnostjo? V tem nisem osamljeni, kar eden od treh naj bi imel težave s spanjem. Ne le utrujenost in težave s koncentracijo, pomanjkanje spanca ima tudi dolgoročne posledice, ki so povezane s slabšim zdravjem, tudi depresijo in tveganjem zgodnje smrti. A si k sreči lahko pomagamo, ne samo s sredstvi, ki nam jih predpiše zdravnik. Preden gremo v posteljo, meditirajmo. Včasih nas skrbi obdržijo budne, zaradi stresnega hormona kortizola težko zaspimo. Pomaga sproščanje, globoko dihanje, ki bo sprostilo napetost in ublažilo stres, ki se je nabral čez dan. Naučite se sprostitvenih tehnik, s katerimi boste spustili vse, česar ne potrebujete, in boste v sedanjem trenutku.



Strokovnjaki svetujejo, da greste vsak dan v posteljo ob istem času, prav tako to velja za vstajanje. Rutine se moramo držati tudi ob koncih tedna in med dopustom. Poleg tega velja omejiti uživanje kofeina, nikotina, alkohola in hrane, zlasti v večernih urah, prav tako omejitev velja za televizijo in računalnik ter pametne telefone.

Naučite se sprostitvenih tehnik in bodite vsak dan fizično aktivni.

Poskrbite še, da bo zvečer vse bolj mirno, brez nepotrebne naglice ali celo razburjenja. In ne glejte na uro, če vas ne odnese v spanec: opazovanje, kako se kazalci vztrajno premikajo, vi pa še ne spite, ima ravno nasprotni učinek.

In še to: vsak dan bodite fizično dejavni: pojdite vsaj na živahen sprehod, osvojite bližnji hrib, če je sneg, si privoščite (nočno) smuko. Napolnili se boste s kisikom, izboljšalo se vam bo razpoloženje, zvečer pa se boste ravno prav utrujeni zazibali v prijeten spanec.