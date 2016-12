Za sladke sanje

Se večino noči premetavate in trudite zaspati, vaši dnevi pa so posledično obsojeni na nejevoljo in pomanjkanje energije? Kakovosten spanec je ključen za človekovo dobro počutje, zdravje in učinkovitost tako v zasebnem življenju kot v karieri, zato ponujamo nekaj nasvetov za mirne noči.



Kaj vse je v napoto vašemu spalnemu ritmu? Ste preobremenjeni na delovnem mestu, imate zdravstvene težave, vas tarejo družinske skrbi? Morda ne morete takoj vplivati na vse dejavnike, ki vam kratijo spanec, a vendarle lahko sami naredite veliko, so prepričani strokovnjaki z znamenite ameriške klinike Mayo. Denimo, izdelajte si natančen urnik spanja: vsak večer lezite v posteljo ob isti uri, konci tedna in počitnice naj ne bodo nikakršna izjema. Doslednost vam bo pomagala zagotoviti ustrezen cikel spanja, toda včasih je težko ugotoviti, katera ura je za vas prava. Če po 15 minutah ležanja v temi ne zaspite, za kratek čas vstanite, potem pa poskusite znova. Prej ali slej vas bo premagala utrujenost, nikar se ji ne upirajte!



Prehranjevalne navade so ključnega pomena za miren in trden spanec. V posteljo nikoli ne smete lačni ali presiti, vsako nelagodje v želodcu vam bo namreč pošteno nagajalo. Enako velja za pijačo, s katero se nikoli ne smete nalivati tik pred spanjem – tudi če zaspite, vas bo mehur zanesljivo prebudil po nekaj urah. V večernih urah se izogibajte nikotinu, kofeinu in alkoholu, ki na organizem, odvisno od zaužite količine, delujejo še več ur in tako uničujejo vaš spalni vzorec – alkohol sicer nekateri označujejo kot blago pomirjevalno sredstvo, a tudi če vas bo za kratek čas uspaval, bo kaj kmalu zanesljivo pokazal svoje moteče delovanje.



Odhod v posteljo naj bo poseben ritual: telo se bo tako naučilo navad, ki jih bo neposredno povezovalo s spanjem, saj ga bodo sproščale in pomagale zazibati v miren spanec. Denimo, privoščite si toplo kopel, berite knjigo ali poslušajte pomirjujočo glasbo v zatemnjenem prostoru. Obred pomeni nežen prehod iz budnega stanja v speče, zato je ključno, da v večernih urah odstranite vse morebitne motilce iz prostora, v katerem spite, pozabite torej na televizijo, računalnik in mobilni telefon. Udobje je izjemnega pomena za trden spanec – prostor naj bo ravno prav topel, temen in miren. Če vas moti hrup iz drugih prostorov in ga ne morete utišati, si omislite zamaške za ušesa, če je le mogoče, naj se drugi člani gospodinjstva prilagodijo vašemu spalnemu ritmu in vam omogočijo mir in tišino. Izjemnega pomena sta tudi vzglavnik in vzmetnica, ki vam morata biti po meri, v postelji morate imeti dovolj prostora, zato tudi partnerja prosite za uvidevnost.



Če si radi privoščite popoldanski dremež, to navado čim prej opustite ali pa jo skrajšajte. Spanje v dnevnih urah ne sme trajati več kot pol ure, z vsako minuto si namreč krajšate nočni spanec in podaljšujete večerno agonijo, ko se brezupno premetavate po postelji. Ste redno telesno aktivni? Redno gibanje bo pripomoglo k prijetni večerni utrujenosti in globljemu spancu, vendar pozor, za rekreacijo si morate vzeti čas zjutraj ali zgodaj popoldne – telovadba namreč telo pošteno prebudi, zato naj vas ne preseneti, če po naporu ne boste kar padli v posteljo.



Zdravniki vse bolj poudarjajo, da je stres tihi ubijalec, zagotovo je torej tudi kriv za slab spanec. Nujno ga je treba obvladovati, zato si razporedite obveznosti tako, da vas ne bodo preveč obremenjevale. Naj vas ne skrbi, če bo kakšno delo moralo počakati, vaše zdravje je veliko pomembnejše kot katero koli opravilo. Sicer pa utrujeni ne boste dosegali želenih rezultatov, zato je počitek preprosto nujen. Privoščite si sproščujoč klepet s prijatelji, sprehod v naravi in ogled dobrega filma, delo pa, če se le da, preložite na naslednji dan.



Ne pozabite: vsakdo ima občasno težave s spanjem, a če te vztrajajo ali se pojavljajo prepogosto, se obvezno posvetujte z zdravnikom, saj se v ozadju tegobe lahko skriva resno obolenje. Pa lahko noč!