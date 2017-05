Za poživitev ženske energije

Kristali so čudovita, vsestranska orodja za zdravilstvo in energijsko uravnavanje. Ko boste našli pravega zase, bo na vas deloval kot čarovnija. Kristali so vibracijska orodja, in da bi kar najbolje delovali in učinkovali v vašem zdravljenju, duhovnem razvoju ali čemer koli drugem, za kar jih želite uporabiti, morate ujeti njihov ritem, njihovo vibracijo.



Čeprav bi bilo najlažje in najbrž tudi najbolj učinkovito, če bi jih lahko imeli v lasti na stotine, je to ne le težko izvedljivo, ampak tudi ekonomično težavna odločitev. Kakovostni kristali so namreč vse prej kot poceni, njihovo hranjenje pa zahteva tudi veliko prostora. Zato vam bomo predstavili le nekaj kristalov, ki bodo obogatili in poživili vašo žensko energijo ter vam pomagali doseči ravnovesje.



Kristali se lahko uporabijo za pomoč ženskam vseh starosti in v vseh fazah zdravljenja. Isis je egipčanska boginja, ki nas pospremi na pot našega dušnega poslanstva. Razkrita Isis je izraz, ki se nanaša na egipčansko boginjo, katere obraz in postava sta bila prekrita z rdečo tančico, ki je simbolizirala nevednost in čustvenost, ki za vedno stojita med osebo in resnico. Le najbolj modrim je Isis dvignila svojo tančico ter razkrila skrivnosti vesolja. Ta notranja pot je postala sveta za tiste, ki lahko zdržijo intenzivnost polne zavesti. Na tej čudoviti poti kristali igrajo zdravilno vlogo. Kristalov, ki so za ženske najbolj pomembni, je kar 45, izbrali pa smo 10 najmočnejših, ki bodo v vaše življenje prinesli največ.



Jantar



Nežni kamen je zelo pomirjujoč. Lahko nam dvigne razpoloženje in nas spodbuja, da življenje jemljemo manj resno, v odnosih pa spodbuja zvestobo. Kot kamen samozdravljenja vodi naša čustva k bolj jasnemu duševnemu pogledu in nas spodbuja, da prevzamemo več odgovornosti za svoje izbire. Odličen je tudi za pomirjanje med pooperativno oskrbo.



Žad



Kristal tišine pomirja čustva in pomaga ohraniti mir v odnosih (tudi v skupnosti). Zagotavlja občutek lastne vrednosti, samozadostnosti in sposobnosti pri delu. Žad gre z roko v roki z jantarjem, saj spodbuja harmonijo, ravnovesje in mir, ko se čutimo čustveno odmaknjene. Odličen je za okrevanje po neprijetni izkušnji (pri manjših operacijah, razvezah in ločitvah, pogrebih, ob izgubi zaposlitve).



Rdeča korala



Ženski kamen pomirja čustva in odpravlja občutek obupa in potrtosti, spodbuja strastno energijo in skozi regeneracijo tkiva krepi ženske reproduktivne organe. Ta kamen se dobro povezuje z vraničnim meridianom za krvni obtok ter čiščenje ledvic in mehurja. Indijanci pravijo, da je »kri matere Zemlje«, za menstruacijo in plodnost pa ga še posebno cenijo tibetanske ženske.



Ametist



Glavni kristal zdravljenja čisti in preobrača negativnosti. Ametist zagotavlja zaščito in ravnovesje med prehodnimi obdobji. Zmanjšuje občutek, da smo žrtev, in nam daje bolj duhovni pogled na življenjske okoliščine. Prelepa sivkasto rožnata barva tega kamna se povezuje s srčno čakro, da odpre in sprosti izdano srce ter zdravi občutek izgube življenja in nedolžnosti. Modro-rdeča barva pa spodbuja globoko duhovno povezavo med lastnim jazom in posameznikovimi življenjskimi izzivi, hkrati pa podpira izziv, ki smo ga izbrali, ter nam daje potrpežljivost in mirnost, čeprav se zdi položaj težaven. Ametist chevron (ki je sestavljen iz belih lis znotraj vijolične barve) nam pomaga, da odlepimo stare karmične vzorce, in spodbuja ljubezen do sebe ter sposobnost dobrega razumevanja z drugimi.



Obsidian (apaške solze)



Kamen žalovanja omogoča, da točimo solze, jočemo, žalujemo, spodbuja čustveno spontanost in sprostitev ovir, ki nam preprečujejo doživljanje globoke žalosti. Temno črn kamen obsidian se takrat, ko ga podržimo pred lučjo, zdi prozoren. Ugotovili so, da se žalost ali žalovanje, ki ju občutimo, preneseta vanj, zato postane moten.



Jaspis



Kamen negovanja nam olajša uporabo lastne moči in nam daje vedeti, da nam je ni mogoče odvzeti. Pomirja agresivno energijo ter omogoča varnost in zaščito v času obnavljanja (npr. ko se celimo zaradi stresa, po operacijah in posegih ter drugih življenjskih travmah). Rdeči jaspis zagotavlja živahno, svežo energijo in zmanjšuje občutek, da smo žrtev. Rumeni uravnava hormone in nas varuje med potovanji. Zeleni vrača energijo in osredotočenost, ko okrevamo zaradi izgorelosti.



Granat



Kamen spolnosti krepi življenjsko moč in omogoča spontano razpoložljivost energije, kadar je to treba. Je kamen akcije in je še posebno dober za celjenje in zdravljenje preganjanih in zlorabljenih žensk, da jim pomaga spet pridobiti izgubljeno moč. Spodbuja regeneracijo čustvene energije in sprejem posameznikovih misli in čustev ter stabilizira energijo, namenjeno uresničevanju svojih namenov. Prav tako daje moč in krepi korensko čakro ter čakro solarnega pleksusa. Granat povečuje tudi fizične vidike spolnosti in plodnosti.



Kamena strela (rožnata)



Kamen ljubezni je velik zdravilec, ki preobrača čustveno negativnost na vseh ravneh. Izboljšuje tudi našo meditacijo in zdravljenje z usklajevanjem in uravnoteženjem nihanja energije. Ta kamen uteleša izraz, da ljubezen premaga vse. Izvrsten je za pomiritev srčne čakre in čakre solarnega pleksusa po dogodkih, ki vključujejo čustveni nemir, kaos, travmo ali krizo. Omogoča ljubezni, da pride do uporabnika, ki ima težave pri iskanju ljubezni v sebi, da bi jo dal bodisi sebi bodisi drugim. To je tudi velik kamen prijateljstva, ki ga lahko date komur koli, ki ga imate radi.



Dimna kamena strela



Kristal za čustveno ravnovesje počisti in pretvarja negativna čustva. Je odličen stabilizator za nihanje razpoloženja in ustavi vse vrste negativne energije. Izvrsten je za odganjanje PMS. Uporabljamo ga lahko ob stresu in obnavljamo čustveno izčrpanost, saj daje zaščito v obdobju zdravljenja. Zmanjšuje tudi strah pred neuspehom, odblokira samoomejitve in nam omogoča, da tvegamo in se podamo v nova izkustva.



Sodalit



Kamen miru pomaga ublažiti nespečnost, ki je posledica čezmerno aktivnega mentalnega klepetanja. Pomaga odpraviti nepomembne misli, daje duševno osredotočenost in ohranja logično razmišljanje.