Za lažje življenje z migreno

Vsi, ki trpijo za migreno, vedo, kako težko je ob napadih, najsi bodo redni ali občasni. Takrat so največkrat povsem onesposobljeni za normalno delovanje. Z upoštevanjem nekaterih nasvetov pa si migrenski bolniki lahko tudi sami precej olajšajo življenje.

Dovolj tekočine

Ženske naj se izogibajo umetnim sladilom, ki so največkrat v nizkokaloričnih sokovih, tonikih in alkoholnih pijačah, saj lahko sprožajo migreno.

S smiselnim prehranjevanjem in z uvedbo dobrih prehranjevalnih navad lahko zelo veliko pripomorete k svojemu zdravju. Uživajte svežo in raznovrstno hrano in si privoščite majhne in dobro uravnotežene obroke vsake tri do štiri ure. V obrokih naj bo največ zelenjave, sadja in polnozrnatih žit. Tudi prigrizki naj bodo zdravi, denimo košček sadja, kos polnozrnatega kruha z zdravim namazom ali prepečenec, tako v službi kot doma. Tako boste preprečili nizke vsebnosti sladkorja v krvi in vzdrževali zdravo telesno težo. Prav čezmerna telesna teža slabo vpliva na krvni tlak, kar še poveča možnost za migrenske glavobole. In ne pozabite na tekočino: vsak dan je treba dovolj piti, najboljša je voda.

Sprostitev

Če je le mogoče, se izogibajte predelanim mesnim izdelkom in vnaprej pripravljenim jedem. Vsi, ki jih muči migrena, prav tako ne smejo pretiravati s kofeinom, alkoholom in sladicami. Kofein, močno rdeče vino, staran sir in čokolada so klasični povzročitelji migrene.

Poleg tega si vzemite čas za sprostitev. Idealno bi bilo, da si približno vsakih 15 minut vzamete predah, opravite vaje za dihanje in telo nahranite s kisikom. K migrenskim napadom lahko nemalokrat privede tudi nereden urnik spanja, saj tako čezmerno spanje čez vikend kot premalo spanja zaradi stresa lahko privede do migrenskega napada. Zato se držite rednega urnika spanja. Najbolj pomembno pa je, da takoj, ko začutite močan glavobol, ukrepate hitro: prav zgodnje ukrepanje lahko namreč pomaga preprečiti migreno. Zdravil ne jemljite brez pogovora z zdravnikom, ker imajo nekatera resne neželene učinke in se ne smejo uživati v nosečnosti, pri ishemičnih srčnih boleznih in pri okvarah perifernih žil.