Za doječe mamice špinača, brokoli raje ne

Nosečnost je za vami in veselite se že, da si boste končno lahko privoščili tudi katero od dobrot, ki ste se ji v veselem pričakovanju odpovedali. A nikar tako hitro. Če boste novega družinskega člana dojili, boste morali svoj jedilnik še naprej premišljeno načrtovati. Poglejte, katera bo za vas najboljša in katera najslabša hrana.

Najboljša



Voda

Zaradi dojenja telo potrebuje več vode, in če je ne boste pili dovolj, boste imeli premalo mleka in boste hitro dehidrirali. Tudi če ne občutite žeje, čez dan popijte kar največ vode.

Losos

Losos je bogat z maščobami omega 3, zlasti gre omeniti DHA oziroma dokozaheksaenoično maščobo, ki je ključna za razvoj otrokovega živčevja. Privoščite si ga vsaj enkrat na teden.

Špinača

Temno zeleni špinačni listi, ohrovt in blitva vsebujejo veliko vitamina A, srcu koristne antioksidante in so odličen izvor kalcija.

Mleko

Mleko, sir, jogurt in drugi mlečni izdelki so pomemben vir vitaminov B in kalcija. Izogibajte se jim le, če opazite, da je otrok zanje preobčutljiv in pri njem izzovejo močne krče.

Govedina

Vsebuje beljakovine in železo. Če tega s hrano ne boste zaužili dovolj, boste pogosto izčrpani in ne boste kos skrbi za otroka.

Borovnice

Vsebujejo številne vitamine, minerale in flavonoide, ki vam bodo zagotovili zdravje in energijo.

Orehi

Izpostavljanje otroka manjšemu odmerku alergenov (tudi tistih iz oreščkov) lahko zmanjša verjetnost pojava alergij. Poleg tega zlasti orehi vsebujejo redke antioksidante, ki skrbijo za zdravje srca in ožilja vas in dojenčka.

Najslabše

Preveč kofeina

Malce kofeina ne bo škodovalo (ena do dve skodelici kave ali zelenega čaja na dan). A pretiravati ne gre, saj preide v mleko in zato z otročičkom ponoči ne bosta spala.

Ribe z visokim deležem živega srebra

V mesu nekaterih rib je veliko živega srebra. Zlasti v večjih ribah, kot so mečarice, skuše in morske spake.

Brokoli

Čeprav velja za izjemno zdravo živilo, kakor cvetača in brstični ohrovt ni najprimernejši v času dojenja, saj izzove napenjanje in krče pri otroku.

Alkohol

Kozarček vina na teden vam ne bo škodoval, a izberite rdeče vino in si ga privoščite potem, ko zvečer dete leže k počitku in ga tisti dan ne boste več dojili.

Pomaranče

Kakor drugi citrusi vsebujejo snovi, ki dražijo otrokova prebavila. Ta se še razvijajo in zato ti sadeži izzovejo krče.

Česen

Okus po česnu lahko pride v mleko in otroci (kdo bi jim zameril) ga ne marajo.

Meta

Otroku ne bo škodovala, a vsebuje snovi, ki zavirajo nastajanje mleka. V bistvu so meto včasih uživale mame, ki so se odločile prenehati dojiti. Če to ni vaš namen, se ji raje odpovejte.