Z zobno ščetko nad artritis

Ščetkanje zob ni le osnova ustne higiene in predpogoj za lepe in zdrave zobe, raziskovalci pravijo, da bi utegnilo preprečevati artritis. Bakterije, ki povzročajo vnetje dlesni, povzročajo tudi artritis, za katerim trpijo mnogi. Dokazov, da je revmatoidni artritis povezan z zobno higieno, je več: vnetje z bakterijo A. actinomycetemcomitans, krivca za bolezni dlesni, sproži proizvajanje proteinov, ki povzročijo padec imunskega sistema. Citrulinacija, ki nadzoruje nastanek proteinov, je naravno prisotna v telesu, pri ljudeh z revmatoidnim artritisom pa je preveč dejavna in povzroča vnetja in poškodbe tkiva, sporočajo raziskovalci z Univerze Johns Hopkins. To so odkrili tudi v vzorcih pacientov z boleznimi dlesni, a obenem opozorili, da več kot polovica tistih, ki so imeli artritis, ni bila okužena. To kaže, da je za boleče sklepe odgovorna druga bakterija v črevesju, pljučih ali drugod.