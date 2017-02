Z zabavo nad kilograme

Preživljanje kakovostnega časa z družino je izjemno pomembno, zimske razmere pa ponujajo še več priložnosti za najrazličnejše radosti. Te so lahko za vas tudi odlična vadba, seveda, če se dejavno vključite v veselje na snegu.



Za odpravljanje odvečnih kilogramov je daleč najučinkovitejši tek na smučeh, sledi alpsko smučanje, veliko pa naredimo tudi s preprosto zabavo na snegu. Denimo, s sankanjem. Z eno uro lahko pokurite najmanj 400 kalorij, ocenjujejo strokovnjaki, pomislite, kolikokrat ste s hitro hojo ali celo tekom, ker se pač tako zelo mudi, dosegli vrh hriba (morda ste celo vlekli sani, na katerih so sedeli otroci), s katerega ste se potem pognali v dolino na saneh in pri tem v trdni drži lovili ravnotežje!



Podobno učinkovito je drsanje. Tako lahkotno, zabavno in prijetno, da komajda opazimo napor, a vendarle, kalorijski izkupiček bo nezanemarljiv. Pri drsanju so dejavni predvsem zadnjica in stegna, prav tisti deli, ki jih s siceršnjo vadbo tako težko oblikujemo. Zabavo na ledu lahko spremenimo v še učinkovitejšo vadbo, če kakšen krog drsamo hitreje in se odrivamo močneje, naslednjega pa spet lahkotneje. S takšnimi intervali bodo rezultati še očitnejši.



In seveda, nadvse učinkovito je lahko tudi preprosto kepanje: lovljenje in bežanje v globokem snegu z vmesnim sklanjanjem sta zanesljivo razloga, zaradi katerih vas bodo zvečer pošteno bolele noge.