Z rekreacijo nad depresijo

Pred nami so tisti meseci v letu, ko se bo sonce umaknilo megli in oblakom, dnevne temperature pa bodo vse nižje. Za tiste, ki so tako ali drugače nagnjeni k depresiji, bo to še dodatno težko breme za njihovo splošno razpoloženje. In kaj lahko pri tem sploh pomaga? Že ena ura rekreacije na teden.

Bodite vsaj 150 minut zmerno ali 75 minut visoko intenzivno telesno dejavni na teden.

Tako so po 11-letnem rednem proučevanju 33.908 odraslih Norvežanov ugotovili avtorji študije iz avstralskega inštituta Black Dog, vodilne ustanove na svetu glede prepoznave, zdravljenja in preventive razpoloženjskih motenj (depresije in bipolarne motnje). Spoznali so, da bi se kar v 12 odstotkih primerov lahko izognili depresiji, če bi udeleženci raziskave v svoj življenjski slog vključili le eno uro rekreacije na teden.

Majhen vložek, velik izplen

»Že nekaj časa vemo, da ima lahko rekreacija pomembno vlogo pri zdravljenju simptomov depresije, zdaj pa lahko prvič ovrednotimo preventivni potencial fizične aktivnosti pri zmanjševanju tveganja depresije,« je povedal avtor raziskave Samuel Harvey. »Še posebno je razveseljivo, kako relativno malo rekreacije – ena ura na teden – je treba, da se zaščitimo pred depresijo. Trenutno še vedno poskušamo ugotoviti, zakaj igra telovadba tako pomembno preventivno vlogo, menimo, da je to posledica kombiniranega vpliva različnih fizičnih in družbenih koristi telesne dejavnosti,« razloži Harvey in dodaja, da če bi lahko našli način, kako pri posameznikih samo za kanček povečati njihovo telesno dejavnost, bi to prineslo velike koristi tako v fizičnem kot duševnem zdravju.

Slovenci vse bolj dejavni

Kako pomembna je redna telesna dejavnost, so ob letošnjem svetovnem dnevu gibanja, ki je bil 10. maja, opozorili tudi pri slovenskem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Telesna nedejavnost je namreč četrti glavni dejavnik za splošno umrljivost.

Na srečo ugotavljajo, da stopnja celotne telesne dejavnosti pri odraslih Slovencih v povprečju narašča. Delež odraslih, ki dosegajo priporočila za telesno dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije, upoštevajoč celotno telesno dejavnost, se je povečal tako pri moških kot ženskah na približno 60 odstotkov, medtem ko je delež tistih, ki dosegajo priporočila glede rekreativne telesne dejavnosti, približno 20 odstotkov.