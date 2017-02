Z nogometom nad visok pritisk

Danski koncept nogometnega fitnesa se je izkazal za tako učinkovitega kot tablete za zdravljenje hipertenzije. Ženske, ki sodelujejo v projektu, imajo še več koristi, denimo boljšo fizično kondicijo in krepkejše kosti. Profesor Peter Krustrup z danske univerze trdi, da nogometni fitnes vedno zmaguje s 4:0 za zdravje. To je potrdila še enoletna raziskava učinkov enournega nogometnega treninga 2–3 dni na teden, sodelovale so tudi ženske, stare od 35 do 50 let. Pozitivnih učinkov je več: znižal se je povišan krvni tlak, manj je bilo maščevja, višja je bila gostota kosti, boljše je bilo splošno fizično stanje. Nogomet je učinkovita preventiva in obenem zdravilo za t. i. bolezni življenjskega sloga, vključno z diabetesom in srčno-žilnimi boleznimi. Nogometni fitnes, ki je organiziran v 275 danskih klubih in je del koncepta Vadba za življenje, vključuje aerobni trening ter trening vzdržljivosti in moči.