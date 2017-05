Z naravo proti tlaku

Pri povišanem oziroma previsokem krvnem tlaku so najboljše orožje naprava za merjenje krvnega tlaka, redni nadzor in seveda posvet z osebnim zdravnikom. Ta bo sprva predpisal ustrezna zdravila za nižanje krvnega tlaka, hkrati pa vas napotil k specialistom, ki bodo ugotovili vzrok ali vzroke za nastanek te tegobe.



Da, res je, veliko lahko za uravnavanje krvnega tlaka naredimo tudi sami, z vnosom določenih snovi v naše telo in z nekaterimi nujnimi spremembami v vsakdanjem življenju. Nikakor se ne smemo zanašati zgolj in samo na to, so pa lahko naravne sestavine samo pomočniki pri odpravljanju naših tegob.



Začnimo v kuhinji



Pri kuhanju uporabljajte veliko česna – tudi dva do tri stroke na dan. Enako velja za čebulo: dvakrat na dan zaužijte mešanico iz pol žličke čebulnega soka in pol žličke medu. Kajenski poper preprečuje zoženje arterij, ki vodi do hitrejšega bitja srca. Nujno je tudi uživanje magnezija, saj sprosti žile. Več kalija boste zaužili, manj bo v celicah škodljivega natrija. Hladilnik napolnite z jogurtom, bananami in špinačo.



Sol je, tako pravijo strokovnjaki, eden od najhujših povzročiteljev previsokega krvnega tlaka. Dovoljeni sta je samo dve tretjini žličke na dan. Ne uživajte hrane, ki vsebuje natrij ali natrijev klorid, zato pred zaužitjem preverite sestavine. Kuhajte z morsko soljo, ki je veliko kompleksnejša in dobrodejna. Pojejte manj kot pet sladkarij na teden, lahko pa si privoščite temno čokolado.



Pijte dovolj vode



Dehidracija dokazano povzroči hipertenzijo. Odrecite se cigaretam, saj nikotin oži žile in škodi stenam arterij. Študije so pokazale, da bolnikom s hipertenzijo navadno primanjkuje koencima Q10. Krvni tlak poviša tudi stres, zato se ukvarjajte z jogo. Z avtogenim treningom se lahko celo naučite nadziranja krvnega tlaka. Poskusite z aromaterapijo: masirajte se z mešanico eteričnih olj sivke, majarona in ilang ilanga.



Študije so dokazale izjemno zmanjšanje škodljivih učinkov stresa pri poslovnežih, ki so začeli skrbeti za psa ali mačko. Znanstveniki so ugotovili, da bližina kosmatega prijatelja znižuje krvni tlak celo bolje kot zdravila, a tudi na to se ne gre preveč zanašati. Vsekakor bo sprehod s štirinožcem na vas deloval blagodejno pa tudi sicer



osebam s previsokim krvnim tlakom in odvečnimi kilogrami svetujejo zniževanje telesne teže. Že 20-minutni sprehod trikrat na teden bo pomagal znižati raven krvnega tlaka. Še učinkovitejša je intervalna hoja, kjer izmenjujete hitro in zmerno hojo.



Hrano si pripravljajte sami



Nekaj bo k temu zagotovo pripomogla redna telesna vadba, za izgubo odvečnih kilogramov pa je treba prilagoditi tudi prehrano. V svoj vsakdanjik vnesite tri večje obroke in dva zdrava prigrizka. Uživajte več sadja in zelenjave, zmanjšate vnos predelane hrane, cvrtja, sladkih živil in pijač ter alkohola. Hrano si pripravljajte sami, da boste natanko vedeli, kaj dodajate svojim obrokom. Mastne kremne omake nadomestite z lahkimi paradižnikovimi, solato si pripravite z oljem in s kisom. Meso naj bo pusto, priloge pa zelenjavne. Odprava odvečnih kilogramov je pomembna, ker zniža raven krvnega tlaka, zmanjša pritisk na srce, ublaži vnetja in celo zmanjša pritisk na vaše ledvice, kar prav tako igra pomembno vlogo pri zniževanju krvnega tlaka.



Pri blago povišanem krvnem tlaku si lahko pomagamo s pripravki, ki so v lekarnah v prosti prodaji, na primer s čaji. Uporabljali naj bi jih, ko zdravljenje z zdravili na recept še ni potrebno. Zdravilni čaj vsebuje liste in cvetove gloga, liste divje oljke, zeli njivske preslice, zeli bele omele, korenine zdravilne špajke in liste navadne melise. Listi in cvetovi gloga ter listi divje oljke vsebujejo učinkovine, ki znižujejo krvni tlak. Ta učinek podpirajo tudi učinkovine zeli bele omele. Učinkovine listov in cvetov gloga povečujejo moč krčenja srčne mišice in izboljšujejo njeno prekrvitev. Zeli njivske preslice vsebujejo učinkovine, ki povečujejo izločanje urina. Učinkovine korenin zdravilne špajke in listov navadne melise delujejo pomirjevalno.



Bela omela



Med zdravilnimi sestavinami čaja je bela omela, ki je tudi sicer stara in priznana rastlina, ki naj bi jo uporabljali za zniževanje krvnega tlaka. Je zimzelena grmičasta zajedavka, ki raste na vejah listnatega drevja. Zelo so jo častili Kelti. Nabirali so jo z zlatim srpom. Zanimiv je tudi pomen besede omela, ki v njihovem jeziku pomeni zdravilec vsega. Od oktobra do srede decembra ter od marca do aprila nabiramo liste in vejice. Bela omela pospešuje presnovo in zvišuje dejavnost žlez v prebavilih. Odpravlja kronična zaprtja, ureja pomanjkljivo izločanje žolča in delovanje trebušne slinavke, kar posredno preprečuje nastanek sladkorne bolezni. Ureja previsok ali prenizek krvni tlak. To navidezno protislovje postane razumljivo s pojasnilom, da je delovanje usmerjeno v urejanje krvnega obtoka in krepitev srčne mišice, s čimer se ustvarjajo razmere za normalno, zdravo delovanje.



Naravni zdravilci poznajo še kar nekaj nasvetov, kako si pomagati pri povišanem krvnem tlaku. Na primer: eno žlico koruzne moke namakamo 24 ur v kozarcu vode in to potem čez dan pijemo po malem. Pomagal naj bi tudi čaj iz oljčnih listov. Osem do deset oljčnih listov zrežemo in jih damo čez noč v dva decilitra mrzle vode, zjutraj pa to kuhamo pet minut in pijemo po požirkih. Priporočajo tudi pitje jabolčnega kisa, to je dve žlički na dan s čajem ali z vodo. Zdravilci pohvalijo čebulni sok z medom. Žlico koruzne moke namakamo 24 ur v kozarcu vode. Pripravki iz bele omele pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka. O zdravilnih čajih se pozanimajte pri zeliščarjih. Česen je vsestransko zdravilno sredstvo. Cvetoči glog Sol spada med najhujše povzročitelje visokega krvnega tlaka.