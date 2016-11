Z naravnimi pripravki preprečite umik dlesni

Zoprna, skeleča bolečina, ki se na zobeh pojavi vedno, ko zaužijete kaj hladnega ali vročega, pa tudi sladkega, zatečene dlesni, krvavenje med ščetkanjem in presledki med zobmi so težave, ki jih izzove erozija oziroma umikanje dlesni, s tem pa se razkrijejo občutljivi zobni vratovi. Pojav je lahko posledica slabe ustne higiene, zlasti nerednega odstranjevanja oblog in zobnega kamna ter tudi prepogostega in nepravilnega ščetkanja zob. V tem primeru se je pred težavo mogoče zavarovati s temeljitim in pravilnim čiščenjem ustne votline.

Nekateri so temu pojavu podvrženi zaradi genske predispozicije, ki je ni mogoče povsem izničiti, je pa mogoče upočasniti njeno delovanje. Z rednim obiskom zobozdravnika, s temeljito in pravilno ustno higieno ter z naravnimi pripravki, ki lahko zavrejo proces.

Vitamin C

Vitamin C je eden ključnih vitaminov za zdravje dlesni, njegovo pomanjkanje pa povzroči njihovo obolenje. Hrana z veliko vitamina C je prvi korak za čim dlje zdrave in čvrste dlesni.

Zeleni čaj

Ameriško zobozdravniško združenje je v svoji publikaciji objavilo izsledke japonske raziskave, v kateri je bilo dokazano, da ima uživanje zelenega čaja izjemno pozitiven učinek na zdravje zob in obzobnih tkiv. Osebe, ki so redno pile zeleni čaj, so znatno redkeje trpele zaradi krvavenja, vnetja in erozije dlesni.

Evkalipt

Ta rastlina z močnimi protivnetnimi sestavinami je odlična tudi v preprečevanju odmika dlesni. Zlasti je evkalipt učinkovit pri zdravljenju vnetij na njih, prav tako pa pomaga pri obnovi obzobnih tkiv. V ta namen je priporočljivo izpiranje ust z ustno vodico, ki jo sami lahko izdelate iz kozarca mlačne vode in dveh žličk eteričnega olja evkalipta. Z njo si izpirajte usta dvakrat na dan.