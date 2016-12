Z masažo do odpornosti

Neznanska sprostitev, obenem pa krepitev imunskega sistema. Tudi z masažo si lahko pomagamo do večje odpornosti in tako preženemo marsikatero zimsko nadlogo, svetujejo strokovnjaki.



Masaža namreč spodbuja prekrvavljenost in povečuje število limfocitov, belih krvnih celic, ki so izjemnega pomena v boju proti številnim tegobam. Po razvajanju, ki si ga privoščimo preredko, poudarjajo poznavalci, pa se zmanjšuje tudi možnost za različna vnetna obolenja, astmo, srčno-žilne tegobe in pa depresijo. Po nekaterih raziskavah masaža s svojim učinkom sproščanja zmanjšuje tudi raven kortizola v krvi, stresnega hormona, ki nam pogosto ovira vsakdanjik, in vazopresina, ki naj bi spodbujal agresivno vedenje. Masaža obenem dviguje raven serotonina, ki skrbi za dobro počutje.



Takšna oblika sproščanja je mnogim cenovno nedostopna, a lahko nekaj metod preizkusimo kar doma, zagotavljajo strokovnjaki. Denimo suho krtačenje. Koža je prvi obrambni mejnik telesa, sodeluje pri razstrupljanju, predvsem pa sprejema dragoceni vitamin D, enega od gradnikov odpornosti organizma. Če je zapolnjena z odmrlimi celicami, je vitamin D tako rekoč nemočen, zato mu je treba omogočiti nemoten prehod: suho krtačenje, ki ga odločno podpira tudi ajurvedska medicina, čisti kožo, spodbuja prekrvavitev in limfno drenažo ter seveda zmanjšuje učinek stresa. Potrebujete mehko krtačo z naravnimi ščetinami, začnete pa pri podplatih, ki jih zmasirate krožno. Krožno se lotite tudi sklepov, dlani, trebuha in prsnega koša, roke in noge pa obdelamo z dolgimi potezami, vedno v smeri srca. Pri krtačenju, ki naj traja od pet do petnajst minut, bodite nežni, koža naj le rahlo pordi. Po masaži si privoščite prho, ki bo odplaknila morebitno odmrlo kožo.



Abjanga je prav tako ajurvedska tehnika, ki vključuje topla olja. Spodbuja prekrvavitev, limfno drenažo in razstrupljanje, zmanjšuje stres in krepi spanec. Skratka vse, kar je nujno za telesno odpornost v prihodnjih mrzlih mesecih. Za abjango so primerni tudi mandljevo, kokosovo, sezamovo in jojobino olje, ki jih nežno ogrejemo, potem pa jih z dolgimi potezami, spet v smeri srca, vtiramo v kožo. Po petnajstih minutah si privoščimo kratek počitek, da koža vsrka čim več olja in njegove učinkovine, te pa bodo delovale še bolje, če bomo po masaži za nekaj minut sedli v savno. Postopek končamo z mlačno prho.



In še, sami si lahko pomagamo tudi z akupresuro, potrebujemo le nekaj osnovnega znanja iz kitajske tradicionalne medicine. Z nežnim pritiskanjem na ključne točke na telesu se bomo okrepili z dodatno energijo, zmanjšali bolečino in vzpostavili zdravo ravnovesje v organizmu ter povečali odpornost. Denimo, s krožnim pritiskanjem na osrednji predel pod ključnico bomo veliko naredili za boljše počutje že na samem delovnem mestu, med počitkom doma ali med potovanjem. Učinkovita pa je tudi točka na sredini pete ali pa na dlani, nekoliko bliže palcu: predela sta povezana z respiratornim sistemom in občutno olajšujeta dihanje ter pomagata krepiti sistem.