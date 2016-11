Z gibi prstov do umirjenosti in samozavesti

Pred leti je mudre v svet navadnih smrtnikov vpeljala sama kraljica popa, ko jih je uporabila v enem svojih videospotov. Takrat se je Madonna teh veščin učila pri eni največjih strokovnjakinj za mudre, Slovenki Sabrini Meško. Če jih izvajate pogosto, lahko s tem preusmerjate subtilne energije v višje čakre in – če ste vadbi predani in ste pri njej dosledni – celo dosežete višja stanja zavesti.



Kaj so mudre?



Gre za simbole, ki pomagajo usmerjati energijo po telesu ter poskrbijo, da jo iz rok regeneriramo nazaj v hrbtenico in čakre, ki to energijo potrebujejo. Mudre so geste ali drža rok, hkrati pa simboli, ki pomagajo usmerjati energijo po telesu. S tem mističnim jezikom oz. telesno govorico omogočimo nebesedno komunikacijo svojega zavestnega uma s podzavestnim in tako tudi prebujamo zavest.



Beseda mudra izhaja iz sanskrta in je simbolična gesta, ki jo najpogosteje izvajamo v kombinaciji z meditacijo, pranajamo (dihalno tehniko) ali jogo. Pogosto so nam lahko v pomoč za močnejše afirmacije ali tudi vizualizacijo. Lahko nam pomagajo odkriti lastnosti, za katere sploh ne vemo, da jih imamo, oziroma smo jih morda v otroštvu ali celo kdaj pozneje iz določenih razlogov potlačili. Mudre jih obudijo, jim pomagajo 'priplavati' na površje in jim dajo prvinsko moč, kakršno so nekdaj že imele.



Poznamo zunanje in notranje mudre. Zunanje ponazarjajo pravilen položaj rok in prstov in se lahko uporabijo za krepitev notranje mudre. Z zunanjimi vplivamo na svoj obstoj – tako energijski kot fizični. Po drugi strani pa notranja mudra predstavlja, kako smo v sebi uglašeni z njenim učinkom ali pomenom. Tako lahko uglasimo svoje misli in srce na njen namen.

Simbolični pomeni naših prstov • Palec: simbol moči volje (vladarja sta Venera in Mars, element ogenj) • Kazalec: simbol naše ego osebnosti (Jupiter in zrak) • Sredinec: prst moči, ki ga uporabljamo za težke, stabilizirajoče energije (Saturn in eter) • Prstanec: energija sonca in posameznika (Sonce in zemlja) • Mezinec: energije, ki so potrebne pri razumskem razvoju (Merkur in voda)





Davna znanja



Pri starodavnih plemenih so svečeniki z določenimi gestami in gibi rok krepili moč svojih obredov, medtem ko so šamani z gibi rok celo zdravili, mudre pa so se sprva uporabljale za čaščenje bogov. Tako naj bi jih pravzaprav prvi začeli uporabljati Egipčani, ki so jih sčasoma prenesli v Indijo. Brez indijskih jogijev bi najverjetneje utonile v pozabo, tako pa so jih ohranili in vpeljali v svoje tehnike. Številne budistične in hindujske šole so pri učenju uporabljale tudi te svete geste.



Ena najpomembnejših sestavin dobre in uspešne mudre je vzravnana drža telesa, ki pa naj bo vseeno sproščena, ne napeta. Lahko ji rečemo kar kraljevska drža telesa, pri kateri je seveda pomembno tudi (pravilno) dihanje, ki je neločljivo povezano s kakovostjo življenja. Zdravo dihanje je namreč močno in odločno, saj z vsakim vdihom vase potegnemo življenje, z izdihom pa iz sebe pošiljamo tisto, česar ne potrebujemo (več). O pravilnem dihanju lahko na kratko preberete v okvirčku.



Mudre in čakre



Naše telo ima sedem čaker, ki so njegova energijska središča. Hkrati ga prežema približno 72.000 energijskih tokov, med katerimi se najmočnejši in najpomembnejši vzpenjajo in spuščajo ob hrbtenici ter končajo v prstih na rokah in nogah. Leva polovica telesa predstavlja žensko energijo, desna pa moško. Kot povsod drugod je tudi v telesu najbolje, ko sta dva pola v ravnovesju. Če tako levo in desno roko združimo, s tem že uravnovešamo žensko in moško energijo v telesu in spodbudimo, da se v ženskah vzbudijo tudi moške plati (tradicionalno vodilne, odločnejše), v moških pa ženske (tradicionalno bolj čustvene in razumevajoče). Če združujemo še energetske tokove na prstih na rokah, lahko s tem poženemo v pogon določena možganska središča, ki s tem vplivajo na naše počutje.



Prednost muder je tudi v tem, da jih lahko izvajamo kadar koli in kjer koli. Če ste izčrpani, lahko denimo uporabite mudro neutrudnosti ali krepitve samozavesti, morda mudro za premagovanje težav.



Se vam je že kdaj zgodilo, da ste ob določenem počutju povsem samodejno naredili kakšno gesto ali gib (položili roko na srce, sklenili blazinice prstov leve in desne roke)? Strokovnjaki za mudre pravijo, da je celo mogoče, da gre ob tem za spominjanje znanja iz prejšnje reinkarnacije.



Mudre so lahko učinkovite, če se jim posvetimo oziroma če si med njihovim izvajanjem vzamemo čas. Sam gib (in zraven po možnosti brisanje prahu) vam ne bo pomagal, uporabljajte jih s srcem in namerno.



Pomoč prstov



Pravijo, da se prava mudra naredi oziroma oblikuje v srcu, naš telesni položaj je le njen odsev. Zadržite ga vsaj tri minute, lahko pa v meditaciji vztrajate tudi 15 do 45 minut. Predstavljamo vam nekaj jogijskih in budističnih muder, ki vam bodo v pomoč pri meditaciji in vsakodnevnem življenju.



Čin mudra



Palec in kazalec na obeh rokah sta združena, oblikujeta krog. Preostali prsti so iztegnjeni. Roke imamo na stegnih in kolenih z dlanmi, obrnjenimi navzgor, medtem ko sedimo v joga položaju vajrasana (sedeč na petah). Ta mudra aktivira diafragmo in omogoči globoko trebušno dihanje. Počasno dihanje povzroča pretok prane v medenico in noge.



Činmaja mudra



Palec in kazalec sta enaka kot v prejšnji mudri, preostali del prstov pa se stisne v pest. Tisti del kazalca, ki ni prepognjen, in sredinec se morata še vedno dotikati. Roke so še vedno z dlanmi obrnjene navzgor v vajrasani. Ta mudra aktivira rebra, zaradi česar se pri vdihavanju širijo. Počasno dihanje povzroča pretok prane v trup in grlo.



Karana mudra



Ta mudra odganja demone in odpravlja ovire, kot so bolezni in temačne misli. Naredite jo tako, da dvignete kazalec in mezinček, druge prste pa upognete. Palec naj ne prekrije sredinca in prstanca, če že, naj se dotika sredinčeve blazinice.



Jnana mudra



Mudra modrosti se izvede tako, da sklenete blazinici kazalca in palca in s tem ustvarite krog, dlan pa naj bo obrnjena proti srcu.



Hakini mudra



Razprite prste in nato blazinice levih prstov združite z blazinicami desnih. Ta gib nam prinese jasnost in osredotočenost, zato ni presenetljivo, da jo pogosto vidimo pri govorcih.



Prithvi mudra



Združite blazinici prstanca in palca in s tem okrepite samozavest.



Kubera mudra



Za izpolnjevanje želja, pa naj gre za iskanje izgubljenega prstana ali prošnjo po srečanju svoje duše dvojčice, si lahko pomagate z mudro, pri kateri sklenete blazinice palca, kazalca in sredinca, medtem ko preostala dva prsta upognete v dlan.