Z držo nad depresijo

Glede na izsledke nove študije bi lahko depresijo pomagali zdraviti tudi z vzravnano držo. Sključena drža je povezana s slabim razpoloženjem, kaže raziskava, v kateri je sodelovalo 61 ljudi, ki so jim diagnosticirali blago depresijo. »Razpoloženje je boljše, če sedimo vzravnano, po doseženem uspehu smo bolj ponosni, med nerešljivo nalogo smo vztrajnejši in bolj zaupamo vase,« pravi glavna raziskovalka dr. Elizabeth Broadbent.

Poleg tega smo tudi bolj pozorni, če se lepo držimo, pa tudi bolj navdušeni in manj boječi. Dr. Broadbentova je začela proučevati koncept, ko se je počutila slabo: »Opazila sem, da hodim sključeno, z očmi, uprtimi v tla. Dvignila sem glavo in ramena in se takoj počutila bolje,« je dejala.

»Predvidevala sem, da če to deluje name, lahko tudi na druge, in začela raziskovati. Seveda je marsikaj odvisno od konteksta in situacije, poleg tega je potrebno dodatno raziskovanje.«