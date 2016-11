Vztrajnost se obrestuje

Začeti moramo s preprostim in realnim načrtom. Lahko si zadamo cilj, da bomo dvakrat na teden ob času, ki nam ustreza, odšli v naravo na sprehod in naredili nekaj vaj, svetuje tekač, triatlonec in trener Blaž Kavčič, direktor Pulz športa, ki z veseljem svoje znanje deli z drugimi in ga nanje prenaša. »Svojega načrta se moramo nujno držati, saj bomo z izgovori vadbo spet opustili. Če v načrtovanem terminu vadbe ne moremo opraviti, moramo organizirati nadomestni termin. Torej: če v ponedeljek ob 19. uri ne gre, bo naš nadomestni termin sreda ob 18. ali 19. uri. Pomembno je, da pri svoji odločitvi vztrajamo vsaj tri tedne, nato bo telo samo poskrbelo, da si bomo vadbe zaželeli,« pravi. Po treh tednih vadbe namreč v telesu že nastanejo rahle spremembe, saj se med vadbo sproščajo endorfini – hormoni zadovoljstva, sreče in dobre volje. Tako bomo kaj hitro začutili, da potrebujemo nov odmerek dobre volje, ki nam jo dajo endorfini, zato bomo z veseljem vadili.



Da bomo vztrajali, Kavčič svetuje, da se kot začetniki pridružimo skupini. »Vadbo v skupini vodi profesionalni trener, zato je veliko bolj kakovostna, kot če bi vadili sami. Dodatna prednost je hitrejši napredek kondicije in moči. Skupinska vadba nas posebno motivira, da damo vse od sebe, saj nočemo zaostajati za drugimi. Poleg tega bomo vadili v dobri družbi in tudi stkali nova poznanstva, kar še dodatno motivira, da pri vadbi ne smemo manjkati.«

Trening za začetnika Blaž Kavčič svetuje, da začnemo počasi, dvakrat na teden, in imamo vmes vsaj dan počitka.



Ogrevanje naj bo 10-minutna hitrejša hoja in 10 minut razteznih vaj za vse telo.



Glavni del naj bo 30 minut zelo lahkotnega teka v pogovornem tempu po ravnem terenu s prekinitvami vsakih deset minut z dvema minutama hoje in minuto razteznih vaj za meča in stegna. Vključite vaje za moč: 15 sekund zadržimo položaj v počepu, 10 do 15 sklec na višji klopi ali ograji.



Zaključimo s petminutnim zelo lahkotnim tekom, petminutno hojo in petminutnimi razteznimi vajami.

Začnimo počasi



Najboljši in najučinkovitejši nasvet za začetnike je, da začnejo počasi, pravi sogovornik. »Če bomo na začetku pretiravali, se nam bo vadba zamerila in dojemali jo bomo kot nekaj, kar nam odžira čas od stvari, ki bi jih rajši počeli, na koncu pa jo bomo celo popolnoma opustili. Veliko ljudi meni, da le zelo naporna vadba nekaj velja, a to ni res. Že z malim naredimo zelo veliko,« je prepričan Kavčič. Ker v hladnejših dneh telo potrebuje več časa, da se ogreje, priporoča, da začnemo s hojo ali počasnim tekom. Več časa namenimo statičnemu raztezanju. »Začnemo lahko s hojo – z njo bomo razgibali telo, pospešili prekrvitev in znižali krvni tlak, se naužili svežega zraka in se sprostili. Tempo počasi stopnjujemo, lahko tudi izmenjujemo hitrejšo in počasnejšo hojo. Ko se nam zdi, da zmoremo, lahko dodamo še nekaj teka in tako vztrajno povečujemo kondicijo. Udeležimo se lahko tudi nordijske hoje. Doma ali zunaj pa opravimo še nekaj vaj za moč in razteznih vaj. Hoja je odlična vadba tudi za vse, ki že redno tečejo.«



Vadba nam bo v veselje, če bomo v njej uživali. Zato upoštevajmo postopnost. S postopnim stopnjevanjem intenzitete bomo raje vadili, saj nas bo navduševalo, da zmoremo in si zato želimo še več. In ne pozabimo vztrajati pri redni vadbi vsaj tri tedne, pravi sogovornik, ki hkrati rekreativcem odsvetuje intenzivnejše vaje, kot so sprinti v klanec, ki v hladnejših dneh niso najbolj primerne za dihalni sistem.



Vadba naj bo zabavna in redna



Na vprašanje, ali naj bo začetek vadbe enak za moškega in žensko, Kavčič odgovarja:



»Načeloma je popolnoma enak. Je pa res, da velikokrat najdemo razlike v izbirah vadbe. Običajno si moški želijo imeti večje in močne mišice, zato najprej pomislijo na dvigovanje uteži. Ženske pa imajo navadno raje vadbo, ki vključuje raztezanje in poudarek na čvrstosti telesa. Zato na vadbah joge in pilatesa vidimo večinoma ženske, v fitnesih pri utežeh pa večinoma moške.«



Da pa ne bomo podlegli stereotipom, je najbolje, da izberemo vadbo, ki se nam zdi zabavna, ne glede na to, kateri spol prevladuje v njej. Za uravnoteženo celoto izmenjujmo aerobno in anaerobno vadbo: hoja, tek, plavanje in vaje za moč s težo lastnega telesa ali z utežmi. Pozorni bodimo na to, pravi Kavčič, da vadbo izvajamo redno. Z občasno in preveč intenzivno vadbo si bomo naredili več škode kot koristi.



Da zaradi mraza pri vadbi zunaj ne bo trpelo naše zdravje, je prav, da poskrbimo za primerno in kakovostno opremo, saj ne želimo, da se telo pregreje ali nas zebe. Poskrbimo še, da imajo športni copati boljši oprijem, saj so zunanje površine v zimskem času nemalokrat vlažne in spolzke. Ko se začnemo bolj intenzivno gibati, je treba poskrbeti tudi za ustrezno prehrano, pravi Kavčič. »Pri aerobni, se pravi počasnejši vzdržljivostni vadbi, ki je zelo primerna za vadbo v hladnejšem okolju, porabljamo predvsem glikogen (ogljikove hidrate) in maščobe kot energijski vir. Kar pomeni, da si lahko v času pred aktivnostjo privoščimo malo več ogljikovih hidratov. Torej testenine, riž in podobno.«