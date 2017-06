Vzroki za dolge, boleče ali neredne menstruacije

Včasih so menstruacije obilnejše in bolj boleče kot običajno. Včasih se krvavitev pojavi prej, drugič kasneje, kot ste načrtovali. Do tega pripeljejo nekateri dejavniki, ki se jim (vsaj večini) lahko izognete. Oglejte si nekaj najpogostejših krivcev za tegobe v tistih dneh.

Pozabili ste vzeti tabletko (ali več)

Največji krivec za okrepljene simptome predmenstrualnega sindroma je sprememba v ravnovesju hormonov. Glede na to, da kontracepcijske tabletke vplivajo predvsem na hormone, tedaj ko pozabite vzeti tri ali več, pride do nerednega krvavenja. Sicer vse metode zaščite (razen kondoma) vplivajo na menstrualni cikel, zato se je, preden se za katero odločite, treba natančno pozanimati, kako lahko vplivajo na vas in vašo menstruacijo.

Nenehno ste v velikem stresu

Kronični stres na organizem vpliva v tolikšni meri kot pasivno kajenje in lahko spremeni menstrualni cikel. Telo tedaj, ko je je napeto, sprošča hormon kortizol, ki vpliva na menstrualni cikel, natančneje na neredne menstruacije in njihov izostanek.

Imate nereden spanec

V publikaciji Health Care Women International objavljena študija, ki se je poglobila v posledice nerednega spanja medicinskih sester, saj svoje delo opravljajo v treh izmenah, je pokazala, da ta vpliva na nepravilnosti menstrualnega cikla. Natančneje: pomanjkanje spanja lahko podaljša trajanje menstruacije.

Pijete preveč kave

Predmenstrualni sindrom lahko povzroča tesnobo, napetost, nespečnost in razdražljivost, prevelike količine kave pa te simptome še okrepijo, zato so občutki izrazitejši in bolj moteči.

Veliko potujete

Pogosta potovanja večinoma s seboj prinašajo tudi nereden spanec. Sploh če potujete skozi različne časovne pasove, vplivajo na količino hormona melatonina v telesu. Organizem se mora prilagajati na novo lokacijo, kar lahko vodi v izostanek menstruacije.

Pretiravate z alkoholom

Strokovnjaki opozarjajo, da prevelika količina alkohola lahko okrepi menstrualne krče, povzroča močnejše krvavitve in podaljša njihovo trajanje.

Pretiravate z vadbo

Če pridno in zavzeto trenirate za maraton ali triatlon, vse pohvale. A vsaka izjemno intenzivna vadba in fizični napor vplivata na ravnovesje hormonov. Menstruacija lahko zaradi dolgotrajne intenzivne vadbe povsem izostane, vendar se, ko vadbo omilite, povrne.

Prav tako ni priporočljivo popolno mirovanje, saj je znano, da zmerna vadba pozitivno vpliva na predmenstrualne krče in menstrualne bolečine ter te blaži.