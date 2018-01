Vzrok za slab zadah se lahko skriva na jeziku

Neprijeten ustni zadah, strokovno poimenovan halitoza, je težava, s katero se prej ali slej sreča vsak. V večini primerov je posledica površne ustne higiene in delovanja bakterij, ki se nahajajo v ustni votlini.

Gre za dobre in slabe bakterije, ki se ne kopičijo samo na zobeh, temveč tudi na jeziku. Slabe bakterije pa so tiste, ki povzročajo slab zadah in se nahajajo predvsem na jeziku. Zlasti bakterija Helicobacter pylori. Med vsakim umivanjem zob zato očistite tudi jezik.

Če je le mogoče, tako zobe kot jezik ščetkajte trikrat na dan. Ker se bakterije običajno zadržujejo v suhih ustih, pa bodite pozorni tudi na primerno količino zaužite tekočine.

Če z umivanjem jezika in zob težave ne boste pregnali, je smotrno obiskati zdravnika. Slab ustni zadah namreč lahko izvira iz dihalnih poti ali prebavil in ga je mogoče odpraviti le s pravilnim zdravljenjem po odkritju vzroka težave.