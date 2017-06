Vstanite in se raztegnite

V povprečju sedimo deset ur na dan, kar je zastrašujoča številka, ko pomislimo, koliko škode lahko s tem v tem času naredimo svojemu telesu, predvsem hrbtenici. Kot pojasnjuje prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., spec. ortopedske kirurgije iz Medicinskega centra Barsos in vodja Oddelka za razvoj in raziskovanje na Ortopedski kliniki v UKC Ljubljana, bomo z vztrajnim in pogostim sedenjem namreč slej ko prej začutili preobremenitvene bolečine v mišicah in skeletu. Toda že z majhnimi prilagoditvami lahko preprečimo težave ali pa jih blažimo, denimo, z ustreznim pisarniškim stolom: »Stol mora imeti ustrezen naslon, ki preprečuje prekomerno nagibanje nazaj. Naslon stola naj spodbuja in omogoča pokončno držo z vzravnano hrbtenico. Poleg višine sedala je pomembna tudi višina mize oziroma delovnega pulta in višina zaslona, kamor gledamo. To vpliva na držo celotnega telesa in hrbtenice. Višina naj bo taka, da med delom ni treba sklanjati vratu navzdol. Pomembno je, da je hrbtenica v udobnem vzravnanem položaju.«



Zdrava podlaga tudi med počitkom



Če ne bomo ustrezno in pravočasno poskrbeli za hrbtenico, se nam lahko obeta kopica težav, bolečin ali vsaj nelagodja. Nekje do petdesetega leta je najpogostejša hernija diskusa, opozarja sogovornik: »Gre za nenadno nastalo izbočenje obrabljene medvretenčne ploščice, ki pritisne na enega od živcev za nogo s posledično hudimi bolečinami. Pri starejših pa gre v večini primerov za mehanske bolečine zaradi obrabljenih struktur hrbtenice in za spinalno stenozo, postopno nastajajočo kronično zožitev izhodov živcev iz hrbteničnega kanala.«

Ne le ko sedimo oziroma smo na delovnem mestu, tudi med težko pričakovanim počitkom je nujno, da je naša hrbtenica na ustrezni in zdravi podlagi. Se pravi, tudi med ležanjem in spanjem lahko svojemu telesu delamo škodo, pojasnjuje strokovnjak: »Za optimalno ležišče ni pravila glede trdote. Ljudska modrost pravi, da starejši ko je človek, trše ležišče potrebuje. Mehko ležišče je na začetku spanja udobno, po večurnem spanju pa hrbtenica začne trpeti, če se preveč pogrezne in ukrivi. Mehko ležišče in ukrivljenost hrbtenice povzročata več težav pri ljudeh, ki že imajo obrabne spremembe hrbtenice. Predvsem velja, da bolj ko je naša hrbtenica zdrava, mehkejše ležišče lahko imamo. In bolj ko je naša hrbtenica obrabljena, bolj je pomembno, da imamo trdo ležišče.«

Skrb za zdravo hrbtenico pa se seveda začne že v najzgodnejših letih, zato tega nikar ne zanemarimo pri otrocih. Kot pojasnjuje prof. dr. Mavčič, za zdrave rezultate pravzaprav ni potrebno veliko, le zdrava pamet: »Poudarek je na tem, da se otroci normalno gibljejo in športno udejstvujejo ter da se izogibajo dvigovanju prekomernih bremen ali dolgotrajnim aktivnostim v prisilnih držah, ki pa jim današnji otroci tako ali tako niso izpostavljeni.«