Vsestranski žajbelj

Zakaj umre človek, ki mu raste žajbelj na vrtu – ta izrek še najbolj opisuje vsestransko uporabnost in zdravilnost žajblja (Salvia officinalis). Ta vedno zelena rastlina samoniklo raste na suhih in kamnitih tleh na priobalnih območjih, za mraz ni pretirano občutljiva, zato uspešno raste tudi drugod. Je priljubljena čebelja paša, zato je dobro posaditi na vrt rastlino ali dve, raste naj na soncu, v dobro odcedni zemlji; žajbljev med ima poseben, blago grenak okus, prikladen je zlasti za dodajanje čaju v primeru kašlja.



Listi so sivkasto zelene barve, vsebujejo številne zdravilne snovi – čreslovine, triterpene in eterično olje, v katerem so tujon, kafra in cineol. Žajbelj deluje antiseptično in protibakterijsko, verjetno pa tudi protivirusno. Preprečuje vnetja, žajbljevo olje se uporablja pri vnetnih stanjih ustne votline in žrela, za izpiranje, grgranje, koristi zlasti dlesnim, saj preprečuje krvavenje. Pogosto ga uporabljamo pri prebavnih motnjah, zlasti pri vetrovih, vnetjih črevesne in želodčne sluznice, driski, izboljšuje prebavo, zato ga lahko s pridom uporabljamo kot začimbo, zlasti v kombinaciji s težkimi, bolj mastnimi jedmi, najpogosteje ga dodajamo mesu in ribam pa tudi zelenjavnim enolončnicam.



Preprečeval naj bi pretirano znojenje, ki je posledica infekcijske bolezni, pretirane živčnosti ali hormonskega delovanja; služi tudi za razkuževanje ran in razjed na koži. Koristi tistim, ki bolehajo za sladkorno boleznijo; neka raziskava je pokazala, da lahko žajbelj pomaga preprečevati razvoj diabetesa, druge pa, da niža tveganje za nagle spremembe v nivoju krvnega sladkorja. Za blažitev kašlja so žajbljeve liste nekoč kuhali v mleku: rastlina namreč vsebuje eterična olja, ki so topna v maščobi.



Eterično olje žajblja velja za žensko, saj naj bi pomagalo v primeru ženskih težav: kombinacija žajbljevega olja, ki smo ga pomešali z baznim, naj bi lokalno pomagala pri neplodnosti, težavah v menopavzi, preprečevala naj bi vnetja urinarnega trakta pa sproščala mišice. Če se držimo predpisane uporabe, ne bi smeli imeti težav, a pozornost ne bo odveč, saj je lahko prevelika količina zaradi velike vsebnosti tujona, ki je neke vrste živčni strup, nevarna. Zato naj se mu izogibajo epileptiki in nosečnice ter doječe matere. Tudi sicer je žajbelj najbolj pametno uporabljati le za zunanje površine ter za grgranje, pri notranji uporabi pa se je dobro posvetovati z zdravnikom.



Je tudi naravni kozmetični preparat za čiščenje kože in za nego las: blagodejno vpliva na aknasto kožo, nekoč so z njim odpravljali celo celulit, krepi lase, obnavlja in pospešuje njihovo rast. Nekoč so ga uporabljali za odišavljanje prostorov ali oblek, obenem pa je odganjal molje.