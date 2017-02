Vsem dostopno uspavalo

Prejšnji večer ste se utrujeni že ob desetih zavili v odeje, a se nato, preden ste dokončno potonili v sen, tri ure obračali po postelji. Zvečer zaspati in spati vso noč za mnoge predstavlja dokajšnjo težavo, glede na zagotovila znanstvenikov pa zanjo obstaja izjemno preprosta rešitev.

Kot so namreč na podlagi ene novejših študiji zapisali v publikaciji Current Biology, prevelika izpostavljenost umetni svetlobi in premalo stika z naravno vodi v težave s spanjem.

Pot do spoznanja

Sodelujoči v njej so teden dni preživeli s šotorih sredi narave in že po nekaj dneh se je njihov bioritem dobesedno resetiral, količina melatonina (hormona, ki uravnava našo notranjo uro) v njihovih telesih je narasla. Tako so zvečer zlahka prej zaspali in zjutraj brez težav vstali.

Zaključek

Več izpostavljenosti naravni svetlobi naši notranji uri omogoča lažje prilagajanje dnevnemu ritmu in tako pripomore k temu, da zvečer hitreje potonemo v sen in zjutraj vstanemo lažje ter bolj spočiti.

In predlog

Ko se boste naslednjič doma dolgočasili, obujte superge, se vsaj za pol ure podajte na sveži zrak ter predihajte svoja pljuča. Dnevi postajajo daljši, priložnosti za bivanje na naravni svetlobi bo vse več, in ko bo nastopil čas za spanje, vam ne bo več treba šteti ovčk.