Vse več okužb z virusom HIV

Število ljudi, okuženih z virusom humane imunske pomanjkljivosti in povzročiteljem aidsa, se povečuje iz desetletja v desetletje: od 1986. do 2016. smo v Sloveniji postavili 791 novih diagnoz, od teh v zadnjih desetih letih kar 442. V letu 2016 so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje našteli kar 56 novih primerov, več kot kadar koli prej v enem samem letu.



Ob evropskem tednu testiranja, ki letos poteka pod geslom Testiraj. Zdravi. Prepreči!, strokovnjaki zaskrbljeno opozarjajo na porast vseh spolno prenosljivih okužb, tudi hepatitisov A in B, namen evropske kampanje pa je širiti ozaveščenost o teh hudih, a preprečljivih boleznih in zmanjšati število poznih diagnoz ter izboljšati možnosti zdravljenja. Kljub skrb vzbujajočim podatkom o potrjenih diagnozah so resnične številke o dejansko okuženih verjetno še višje, ocenjujeta dr. Irena Klavs in Tanja Kustec z NIJZ: »Število ljudi, ki živijo s HIV, je seveda precej višje od števila tistih, ki imajo postavljeno diagnozo, verjetno vsaj za tretjino. Žal zaradi v povprečju relativno poznih diagnoz okužbe s HIV v Sloveniji zamujamo številne priložnosti za uspešnejše zgodnje zdravljenje in preprečevanje novih okužb. V zadnjem obdobju ima vsako leto približno polovica oseb z novo diagnozo okužbe s HIV zaradi napredovale okužbe že tako hudo prizadet imunski sistem, da bi že zelo nujno morali prejemati protiretrovirusna zdravila. Zato moramo spodbujati prostovoljno zaupno testiranje v vseh skupinah z v povprečju višje tveganim vedenjem, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki jim moramo omogočiti tudi svetovanje in testiranje na okužbo s HIV v njihovi skupnosti. Brezplačno testiranje moramo omogočiti vsem, ki zanj zaprosijo, ker menijo, da so se izpostavili.«



Podatki pred svetovnim dnevom boja proti virusu HIV žal kažejo, da je ozaveščenost o tveganju okužb predvsem med mladimi porazna, ugotavljata sogovornici: »Razpolagamo s podatki iz raziskave European Health Interview Survey (EHIS), ki je zajela verjetnostni vzorec prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več. Na NIJZ smo za naše namene k skupnim vprašanjem za EHIS v EU dodali kratek modul z vprašanji o spolnem in reproduktivnem zdravju. Tako smo med drugim lahko ocenili, da samo 43 odstotkov mladih (starih od 15 do 24 let) pozna načine prenašanja okužbe s HIV, kar je veliko prenizek delež. Ta delež bi verjetno bil precej višji, če bi v osnovnošolski kurikulum vključili vsebine o spolnem in reproduktivnem zdravju, ki bi vključevale tudi vsebine v zvezi s preprečevanjem okužbe s HIV.«

Testirajte se! Najpriporočljivejše je zaupno testiranje na HIV pri izbranem osebnem zdravniku, ki je za pacienta brezplačno, zdravniku pa ne povzroči dodatnega finančnega bremena. Anonimno in brezplačno testiranje je mogoče vsak ponedeljek na infekcijski kliniki v Ljubljani, kjer se je od 28. 11. do 2. 12. v sklopu posebne akcije testiranja, ki so jo pripravili skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, mogoče anonimno in brezplačno testirati na HIV, na virusa hepatitisa B in C.

Najbolj tvegana skupina za okužbo so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, med letos prijavljenimi okužbami, skupno jih je bilo 54, je bilo takšnih primerov kar 46, ta skupina pa je najbolj prizadeta tudi v večini drugih držav Evropske unije. Žal smo v primerjavi s številnimi drugimi evropskimi državami slabo odzivni na testiranja, lani smo na 100 ljudi opravili 1,7 testa. »Vendar ni tako pomembno, koliko ljudi se testira, temveč koga se testira. Žal nam zelo preprosto zbiranje podatkov o številu diagnostičnih testiranj ne omogoča razumeti, ali se je stopnja testiranja povečala v skupinah bolnikov z večjo verjetnostjo okužbe s HIV in ali je povpraševanje po testiranju poraslo med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, v skupini z v povprečju višje tveganim vedenjem,« pojasnjujeta sogovornici.



Dostopnost do kakovostnega zdravljenja okužbe s HIV, tudi najnovejša protiretrovirusna zdravila, so razlog za nizko obolevnost za aidsom in tudi nizko umrljivost: v zadnjih desetih letih je za aidsom zbolelo 114 ljudi in umrlo 26, letos, do 22. novembra, so diagnozo aids postavili pri sedmih ljudeh, umrl ni nihče, pojasnjujejo na NIJZ. Toda kljub temu sta ključnega pomena preventivno ravnanje in zdravo spolno vedenje, poudarjata sogovornici: »Tveganje, da bi se s spolnimi odnosi okužili s HIV, bomo zelo omejili, če bomo pri spolnih odnosih z ljudmi, za katere ne moremo vedeti, ali so okuženi, pravilno in dosledno uporabljali kondom. Pravilna in dosledna uporaba je tudi učinkovita pri omejevanju tveganja za druge spolno prenosljive okužbe in nenačrtovano nosečnost!«