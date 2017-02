Vse več bolezni obzobnih tkiv

Kljub številnim opozorilom strokovnjakov smo že pri negi zob pogosto malomarni in nedosledni, kaj šele pri oskrbi obzobnih tkiv! Se zavedamo, kakšno škodo s tem povzročamo ne le zdravju ustne votline, temveč celotnemu telesu?



Kot opozarja Aleksandra Križaj Dumić, zobozdravnica in direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj, je naše zdravje soodvisno od zdravja naših zob in obzobnih tkiv, saj zobje vplivajo na številne funkcije v našem telesu: »Tudi določenih operacij ni dovoljeno izvajati, če nimamo urejenega in zdravega zobovja. Zaradi napredovalnih oblik vnetij obzobnih tkiv (parodontalnih bolezni) imamo v telesu kronična vnetna žarišča, iz katerih potujejo v kri škodljive bakterije, ki lahko vplivajo na razvoj srčno-žilnih obolenj, velikokrat pa so razlog žariščnih okužb. Infarkt, možganska kap, pljučna obolenja, prezgodnji porod in prenizka teža novorojenca so samo nekateri resni zdravstveni zapleti, ki so jim bolniki z napredovalno obliko parodontalne bolezni izpostavljeni mnogo bolj kot ljudje z zdravimi obzobnimi tkivi.« Stroka opaža porast bolezni obzobnih tkiv, ki se sicer pojavljajo predvsem s staranjem, lahko pa doletijo tudi mlajše. »Gre za populacijo ljudi, pri katerih obzobna tkiva niso bila oziroma niso primerno oskrbovana,« pojasnjuje sogovornica. »Včasih zobozdravniki niso imeli takih znanj, kot jih imamo danes, zato so te bolezni pogosteje prisotne pri starejših generacijah. So pa omenjene težave pogostejše pri kadilcih in sladkornih bolnikih.«

Pri izbiri ščetke je pomembno število ščetin – več jih ima, bolje je. Foto: Shutterstock

Krive so bakterije



Kaj vse nas lahko doleti, če pri negi ustne votline zaobidemo dlesni? Kot pojasnjuje Križaj Dumićeva, je najpogostejša tegoba vnetje dlesni ali gingivitis, ki ga prepoznamo po spremenjeni barvi dlesni (s svetlo rožnate na rdečo), oteklih dlesnih, občutljivih za dotik, ki rade hitro zakrvavijo: »Primarni vzrok vnetja dlesni so bakterije. V ustni votlini živi do 400 vrst bakterij, med katerimi večina ni škodljiva in sestavljajo normalno floro ustne votline. Bakterije postanejo nevarne, ko ustvarijo oblogo – plak. Če se obloge ne odstranjujejo redno, lahko pride do vnetja dlesni in še večjih zapletov.« In če težav ne zdravimo? »Težave lahko napredujejo v globlja obzobna tkiva,« pojasnjuje zobozdravnica. »Takrat govorimo o vnetju obzobnih tkiv, parodontitisu, ki lahko povzroči postopno propadanje obzobnih tkiv, kot so vezivno tkivo, zobni cement in ne nazadnje podporna kost. Zobni žepi so globoki več kot šest milimetrov in krvavijo, hranjenje je oteženo, prisoten je nenehno slab zadah in na splošno se ne počutimo najbolje. Zobje so zaradi odmika dlesni navidezno precej podaljšani, majejo se in nazadnje lahko izpadejo. Za parodontalno bolezen mnogokrat slišimo, da je tiha bolezen, saj njeno napredovanje največkrat poteka brez bolečin. Pri tem je treba poudariti, da se iz vsakega gingivitisa ne razvije parodontitis, vendar pa se vsak parodontitis razvije iz gingivitisa.«



Kako skrbimo za dlesni?



Kot pojasnjuje Aleksandra Križaj Dumić, temeljita ustna higiena ne pomeni močnega drgnjenja zob večkrat na dan po več minut. Če med ščetkanjem premočno pritiskamo, namreč tvegamo, da bomo odrinili dlesen od zoba in razgalili zobni vrat. Zobna korenina, ki pri tem pogleda izpod dlesni, je zelo občutljiva za dotik, zato bo močno pritiskanje s ščetko na tem mestu povzročalo bolečino. Posledica bo slabo očiščeno mesto, ki lahko vodi do vnetja dlesni: »Zato je pomembno, da uporabljamo pravilno tehniko čiščenja zob, pri tem pa je pomembna tudi izbira zobne ščetke. Eno od osnovnih pravil ustreznega ščetkanja je, da ščetko držimo mehko in z njo ne pritiskamo preveč ob zobe in dlesni. Za pravilno nego ustne votline naj bi si zobe ščetkali vsaj pet minut dvakrat na dan. Čeprav obstaja več različnih tehnik, na splošno velja, da moramo zobne obloge očistiti stran od dlesni in zob. To pomeni, da zunanje in notranje ploskve zob čistimo s potegi zobne ščetke od dlesni proti zobu, od rdečega proti belemu. Potege lahko izvajamo tudi s krožnimi gibi, pri čemer moramo biti pozorni, da umazanije ne začnemo potiskati nazaj za dlesen. Drugače se lotimo čiščenja griznih ploskev naših zob. To so edine ploskve, ki jih je dobro čistiti s potegi naprej-nazaj. Če bi s to tehniko čistili tudi zunanje in notranje ploskve, bi umazanijo zatlačili v medzobne prostore, poleg tega bi poškodovali dlesni. Med čiščenjem zob je priporočljivo imeti na pol priprta usta, saj lahko tako lažje dosežemo zadnje zobe. Pri izbiri ščetke je pomembno število ščetin – več ščetin ima ščetka, bolje je. Krtačka naj ne bo premehka – mehkejša kot je, daljši mora biti čas čiščenja, pri ultra mehkih krtačkah tudi do 20 minut daljši!«



Ukrepamo takoj



Zdravje obzobnih tkiv lahko načnejo tudi stres, hormonske spremembe, že omenjena sladkorna bolezen in razvade, kot je kajenje, pomemben dejavnik je tudi dednost. »Vnetje dlesni je vedno kombinacija povečanega števila mikroorganizmov v ustni votlini in padca odpornosti. Vzroki za eno in drugo pa so različni, lahko jih je več, lahko kombinacija različnih vzrokov,« pojasnjuje Križaj Dumićeva.



Ob prvih znakih težav nikoli ne omahujemo, s takojšnjim ukrepanjem namreč lahko bolezni preprečimo napredovanje v globlja tkiva, sklene sogovornica: »Vsaka krvavitev iz dlesni je znak za ukrepanje. Obvezno obiščite svojega zobozdravnika, ki bo določil ustrezno terapijo. Tudi sicer je priporočljivo, da pacienti zobozdravnika obiščejo vsaj dvakrat na leto za preventivni pregled. Če je parodontalna bolezen prisotna v družini, je treba k zobozdravniku še pogosteje, saj bo obvladovanje bolezni le tako uspešno.«