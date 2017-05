Vse prednosti jutranjega teka

Obstaja nešteto razlogov, ki govorijo v prid jutranjemu teku. Zaradi njega dneva ne boste začeli le sveži, sproščeni in srečnejši, temveč boste že zjutraj zase storili nekaj dobrega, kar vas bo navdalo s ponosom in z dodatno življenjsko energijo za vse izzive.

Tek ob jutranji zori, še preden se nakopičijo dnevne obveznosti in skrbi, zagotavlja čas za razmislek in načrtovanje ter s tem nudi priložnost, da se dodobra pripravite na vse, kar je pred vami. Taka priprava pa pripomore k doseganju zadanih ciljev.

Drži, da tisti, ki tega niso vajeni, le težko sprejmejo idejo o spremenjeni jutranji rutini. Ne glede na motivacijo zvečer zjutraj ta izgine in nekaj dodatnih minut poležavanja v postelji prežene idejo o teku. Če pa bi to vendarle radi spremenili, si pomagajte z nekaj nasveti, ob katerih boste tudi sami postali jutranji tekač.

Naspite se

Če želite v nov dan pokukati pravočasno in predvsem dovolj spočiti, si zagotovite sedem do osem ur spanja. Zato se zvečer pravočasno odpravite v posteljo.

Pripravite oblačila

Vsak večer preverite vremensko napoved in pripravite primerno obleko za tek, v kateri vam bo prijetno. Tako se boste lahko zjutraj brez naglice in nepotrebne izgube časa pripravili na vadbo.

Ogrevanje je pomembno

Da bi se izognili poškodbam med tekom, se, preden začnete, nekoliko ogrejte. Ker mišice ponoči počivajo, so zjutraj manj gibljive in zato dovzetnejše za poškodbe kot zvečer. Nekaj vaj za ogrevanje je zato obveznih.

Poiščite si družbo

Povabite s seboj koga, v družbi katerega bo tek prijetnejši, poleg tega bo manj možnosti, da bi se rekreaciji izognili.

Ne pretiravajte

Če ste začetnik v teku, ne bodite do sebe preveč strogi. Potrebovali boste nekaj časa, da se boste privadili na zgodnejše vstajanje in jutranjo vadbo. Začnite zato počasi in dovolite telesu, da se privadi na nov ritem. Že po nekaj tednih vam bo lažje, postali boste vzdržljivejši in hitreje boste lahko premagovali daljše razdalje.

Spočetka bo težko

Uvajanje teka v jutranjo rutino bo sprva težko in vam bo, dokler se ne privadite, odveč. Morda boste občutili bolečine, a če boste vztrajali, se boste že po nekaj dneh na nov ritem privadili. Zvečer boste prej utrujeni in boste hitreje zaspali ter zato zjutraj lažje vstali, tek vam bo prišel v kri in brez njega si preprosto ne boste več prestavljali začetka dneva.