Vse, kar ste želeli vedeti o menstrualni skodelici

Menstrualne skodelice niso novost. Na trgu so se znašle približno v istem času kot tamponi, torej v prvi polovici 20. stoletja, vendar takrat niso bile deležne velike pozornosti. Znova so se pojavile leta 1980, ko so ženske že začele iskati cenejše ter naravi prijaznejše alternativne tamponom in higienskim vložkom. Tedaj so bile izdelane večinoma iz lateksa, zaradi katerega so bile pogoste alergične reakcije, kar je proizvajalce napeljalo k temu, da so jih začeli izdelovati iz medicinskega silikona. Ta je varen in mehak, iz njega izdelane menstrualne skodelice pa vse pogosteje nadomeščajo tampone in higienske vložke. Tiste, ki so preizkusile menstrualno skodelico, ji praviloma ostajajo zveste. Razmišljate o njej tudi vi? Torej se vam v zvezi z njo nedvomno poraja kar nekaj vprašanj.

Kako se vstavlja?



Skodelica je iz mehkega silikona in se za lažje vstavljanje zlahka zvije, preden jo namestite, pa si dobro umijte roke. Najlažje jo boste vstavili, če jo boste prepognili po polovici in nežno potisnili v vagino. Namestite jo nekoliko nižje kot tampon, tik za sramno kostjo v nožnici. Ko jo boste spustili, se bo razširila in tesno prilagodila stenam vagine.

Kako vem, ali je pravilno nameščena?

Ko je nameščena, je čutiti, kako se razpira in prilepi na stene vagine, pri tem je slišati tudi rahel pok. Če tega ni, s prsti preverite, ali je dobro vstavljena. Če dvomite, postopek ponovite.

Jo je čutiti?

Odgovor je takšen kot pri tamponih: ne. Pravilno nameščena menstrualna skodelica se prilagodi obliki vagine in je ni čutiti.

Kako jo izvleči?

Ko ocenite, da je polna, jo s prsti primite za 'repek' in počasi izvlecite, vendar ne z eno hitro potezo. To je lahko boleče in umazano. Najprej izvlecite delček skodelice, jo stisnite, da izničite vakuum, nato pa odstranite vso, jo izpraznite, očistite z vodo in ponovno vstavite.

Jo je treba vedno oprati?

Če imate možnost, sicer jo lahko samo vrnete v vagino, vendar naj to ne bo stalna praksa. Po zaključku ciklusa jo temeljito operite, najboljše jo je prekuhati v vreli vodi.

Kaj če se ujame v notranjosti?

Brez panike, to se pri prvih uporabah pogosto dogaja. Če boste paničarili, se bodo mišice skrčile in težje jo boste odstranili. Globoko vdihnite in se zadeve lotite še enkrat, lahko pa skušate skodelico izločiti z mišicami medeničnega dna oziroma si z njimi samo pomagate.

Jo je treba med potrebo vedno odstraniti?

Ni treba, vendar je tedaj, ko se nanjo še navajate, to priporočljivo.

Je z njo mogoč seks?

Menstrualna skodelica ni zaščitno sredstvo in vas pred morebitno nosečnostjo ali boleznimi ne bo obvarovala. Pred vročimi igricami jo odstranite.

Lahko sama izpade?

Ne more. Pravilno nameščena skodelica je tesno prilepljena na stene vagine in z njo lahko svobodno tečete, izvajate jogo ali se predajate drugim športnim oziroma kakršnim koli dejavnostim.

Kako pogosto jo je treba izprazniti?

Odvisno od velikosti skodelice (razlikujejo se glede na prostornino) in intenzivnosti krvavitve, praviloma pa na štiri do osem ur.