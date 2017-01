Vse bolj smo depresivni,  a tega ne priznamo

»Sredi njegovega pojasnjevanja, kako vidi delo, ki mi ga ponuja, oziroma mojo vlogo in prispevek k njegovemu podjetju, me je začelo tresti. Kakor strela z jasnega. Oblivala sta me mraz in vročina hkrati. Začela sem se živčno presedati in zdelo se mi je, kot da me zmanjkuje. Svet je začel postajati drugačen. To nenadno čudnost in neznan občutek izgubljenosti sta spremljala še bojazen in presenečenje, saj nisem imela pojma, kaj se mi dogaja,« svojo prvo izkušnjo s paničnimi napadi v knjigi Na tesnobi, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga, opisuje avtorica Damjana Bakarič.

Različne, pa vendar povezane



Panična motnja je ena od anksioznih motenj, ki so pogosto posledica stresa. V Sloveniji se s simptomi stresa spopada 72 odstotkov ljudi. Poleg anksiozne motnje lahko dolgotrajni stres vodi tudi v depresijo, med duševne posledice pa spadata tudi zloraba psihoaktivnih snovi in posledična odvisnost. Eno od pomembnih poglavij, povezanih z dolgotrajnim negativnim stresom, je stres na delovnem mestu, ki povzroča izgorelost.



»Izgorelost, napadi panike, tesnobnost, depresija so povsem različne motnje, ki so velikokrat povezane. Včasih se prepletajo, v različnih časovnih obdobjih se lahko izmenjujejo ali so istočasne. Velikokrat imajo skupne simptome. Pri depresivni motnji, na primer, je pogosto prisotna tudi tesnoba, pri dolgotrajnih anksioznih motnjah se včasih pojavi še depresija. Obe sta pogosto simptoma pregorelosti,« pojasnjuje psihiatrinja dr. Daniela Fiket.

