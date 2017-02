Vsako sedmo smrt pripisujejo kajenju

Ali ste vedeli, da zaradi kajenja na leto umre več Slovencev kot zaradi vseh nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in aidsa skupaj? Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, pri nas vsak dan umre 10 prebivalcev ali 3600 na leto, kar četrtina od teh pred 60. letom; kadilci v povprečju izgubijo od 10 do 15 let življenja, mnoga leta pred smrtjo pa ima njihovo življenje slabo kakovost. »Umirajo ljudje v aktivnih dobi – med 30. in 44. letom vsako sedmo smrt pripisujemo kajenju, med 45. in 59. letom pa vsako tretjo,« o grozljivi ceni kajenja pove Helena Koprivnikar, dr. med., z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.



Kajenje povezujemo predvsem s pljučnim rakom, zaradi katerega vsako leto umre 1100 prebivalcev Slovenije, a kajenje tobaka povzroča še veliko drugih vrst raka, srčni infarkt, možgansko kap, težke bolezni pljuč, sladkorno bolezen, motnje erekcije, bolezni oči, ki povzročajo slepoto, revmatoidni artritis in številne druge bolezni in težave. Denimo zmanjšuje možnost zanositve pri ženskah, povzroča zunajmaternično nosečnost, če kadi nosečnica, lahko povzroči prezgodnji porod, pri otroku pa nižjo porodno težo, nenadno smrt ali razcepljeno ustnico in/ali nebo. Posledice kajenja so znane in hude, pa vendarle še vedno veliko ljudi kadi – tudi zato, ker se negativni učinki ne pokažejo takoj. Naj bo torej torek, zadnji januarski dan, dan brez cigarete!

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.