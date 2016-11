Vsaka na svoj način doživlja menopavzo

In tudi ženske jih doživljajo različno, zato ni univerzalnega recepta za lajšanje morebitnih težav, pravi naša sogovornica Tadeja Štrumbelj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, in še, da je pomembna individualna obravnava.

V zadnjih letih se veliko govori in piše o menopavzi, zato je vse manj žensk, ki o hormonskem dogajanju v telesu v času prehoda v postmenopavzo ne bi vedele nič. Najpogostejša težava v tem obdobju ženskega življenja so vročinski valovi, ki jih večina tudi prepozna in zanje tudi same poiščejo rešitev. »Ko pacientkam svetujemo, kako si olajšati prehod v postmenopavzalno obdobje, je pomembno, da si za vsako vzamemo dovolj časa in natančneje spoznamo njen način življenja, njene želje, spremljajoče bolezni, navade in razvade,« pravi Tadeja Štrumbelj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, terapevtka medicinske hipnoze, z Zdravstvenega zavoda Štrumbelj.



Svetuje zdrav način življenja, gibanje najmanj trikrat na teden, če je le mogoče, naj bo na svežem zraku, uravnotežene obroke s čim več sadja in zelenjave, živila z rastlinskimi estrogeni, čim manj prečiščenih ogljikovih hidratov, alkohola in kofeina, zadosti nočnega počitka, zmanjševanje stresa in lajšanje morebitnih težav z neestrogenskimi pripravki. »Pacientke si s takimi pripravki, prehranskimi dopolnili – fitoestrogeni rastlinskega izvora, izvlečki korenike grozdnate svetilke in črne detelje –, pogosto poskušajo pomagati že same, še preden obiščejo zdravnika. Prednost takih učinkovin je gotovo v njihovem naravnem izvoru, kljub vsemu pa se je, preden sežemo po njih, treba vprašati o naravnosti njihovega načina pridobivanja in stranskih učinkih,« svetuje ginekologinja. Vsako zdravilo in prehransko dopolnilo, ki je namenjeno samozdravljenju, mora biti kakovostno, varno in neškodljivo, poudarja: »Tudi pri izdelkih za samozdravljenje je pomembna informacija o možnih neželenih stranskih učinkih kakor tudi o morebitnih interakcijah z zdravili ali drugimi prehranskimi dopolnili. O varnosti pripravkov za samozdravljenje lahko govorimo le tedaj, kadar je ta potrjena in dokazana z ustreznimi kliničnimi študijami. Težko govorimo o varnosti izdelkov z določeno učinkovino kar na splošno, saj ni nujno, da so postopek izdelave in s tem povezane kakovost, učinkovitost in varnost enaki za vse pripravke s to učinkovino.« Zato priporoča nakup nehormonskih pripravkov naravnega izvora v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, kjer bodo pacientke obenem dobile še strokovni nasvet in se o vseh morebitnih vprašanjih ali dilemah pogovorile s farmacevtom.

Telesni znaki Vročinski oblivi, nočno znojenje in nespečnost spadajo med najpogostejše znake, po nekaterih podatkih prizadenejo od 70 do 80 odstotkov vseh žensk v menopavzi in so pri večini najizrazitejši v prvih dveh letih po nastopu menopavze in sčasoma izzvenijo. Ženske tožijo še nad utrujenostjo, depresijo, razdražljivostjo, jokavostjo in živčnostjo, glavoboli, težavami z zbranostjo, paniko in razbijanjem srca, bolečinami v sklepih in kosteh ter hrbtu, suhostjo nožnice, zmanjšano željo po spolnosti in bolečimi spolnimi odnosi, motnjami pri uriniranju... Menopavza se začne, ko jajčnika nehata delovati, ko menstruacije ni več. Ne gre za nekaj hipnega, ampak za proces, ki traja več let.

Okrog 52. leta



Postmenopavzalne pacientke pogosto tožijo zaradi suhosti nožnice in težav pri spolnih odnosih, pogostega vnetja nožnice, srbenja zunanjega spolovila, pogostega uriniranja in ponavljajočih se vnetij sečnega mehurja. Pomagajo lokalni preparati za vlaženje nožnice, ki jih lahko kupijo v lekarni. »Kadar si s tem ne zmorejo olajšati težav, predpišemo vaginalne tabletke ali kreme, ki vsebujejo hormon estrogen,« doda ginekologinja in doda: »Vsaka ženska se na svoj način odzove na hormonske spremembe, zato ni univerzalnega recepta za lajšanje morebitnih težav in je tako pomembna individualna obravnava.«



Manj estrogena vpliva na presnovo kalcija v kosteh in viša koncentracijo holesterola v krvi, zato je pri ženskah v menopavzi višje tveganje za osteoporozo in bolezni srca in ožilja, pospešeno se razvija ateroskleroza, večja je verjetnost razvoja koronarne srčne bolezni in možganske kapi. Zato je dobro delovati preventivno: ženske naj uživajo živila, ki vsebujejo dovolj kalcija (za kosti), poskrbijo naj tudi za zadostno količino vitamina D. Zmanjšanje ravni estrogena in progesterona vodi v že omenjeno suhost nožnice in otežene spolne odnose. Obenem vpliva na delovanje sečnega mehurja in sečnico, kar lahko z oslabljenimi mišicami medeničnega dna vodi v različne oblike nehotenega uhajanja urina, inkontinence, pravi Štrumbljeva in še, da je nujna krepitev mišic medeničnega dna z vsakodnevnimi pravilno izvajanimi vajami.



Večina žensk v razvitem svetu in tudi pri nas izgubi menstruacijo okrog 52. leta, v deželah z nižjim ekonomskim standardom pa med 43. in 48. Če nastopi pred 45. letom, govorimo o zgodnji menopavzi, če nastopi pred 40., pa o prezgodnji. V 15–30 odstotkih so vzroki za prezgodnjo menopavzo genetski, pojasnjuje Štrumbljeva: »Nekatere avtoimunske bolezni imajo za posledico avtoimunske okvare jajčnika. Prezgodnjo menopavzo lahko povzročimo tudi z operacijo na rodilih, kemoterapijo ali obsevanjem. Takrat govorimo o z zdravljenjem povzročeni menopavzi. Včasih vzroki ostanejo nepojasnjeni. Za zdaj nimamo študij, ki bi potrdile, da bi oploditev z biomedicinsko pomočjo ali kontracepcijske tabletke vodile v prezgodnjo menopavzo.«